Beneficio para deudores: Infonavit baja deuda e intereses en créditos hipotecarios

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Deudas del Infonavit pueden bajar o eliminarse. Foto: Infonavit

Las deudas hipotecarias pueden crecer durante años sin que el saldo disminuya, especialmente en esquemas donde los pagos se actualizan constantemente. Ante este escenario, el Infonavit mantiene activo un programa que permite a millones de acreditados reducir su deuda, bajar intereses o incluso liquidar su crédito bajo ciertas condiciones.

Este esquema forma parte de una estrategia para corregir créditos que, con el paso del tiempo, se volvieron difíciles de pagar o incluso impagables.

Más de 4.9 millones de créditos fueron ajustados

El Infonavit informó que recientemente concluyó un proceso de conversión masiva de créditos, enfocado en financiamientos que presentaban problemas de pago.

Como parte de este programa, se logró ajustar alrededor de 4.9 millones de créditos, a través del esquema Infonavit Solución Integral, con el objetivo de ofrecer condiciones más accesibles y acordes a la capacidad de pago de los trabajadores.

Este proceso fue impulsado como parte de una política para mejorar el sistema de financiamiento y evitar que las deudas sigan creciendo sin control.

¿Quiénes pueden recibir el beneficio del Infonavit?

El programa está dirigido principalmente a personas con:

Créditos considerados impagables

Financiamientos que aumentaron con el tiempo

Deudas que no disminuyen pese a los pagos constantes

Esquemas como Veces Salario Mínimo (VSM)

Muchos acreditados ya cuentan con ajustes aplicados, incluso sin haber realizado un trámite reciente.

¿Qué beneficios puede aplicar el Infonavit?

Dependiendo del tipo de crédito, los apoyos pueden incluir:

Reducción del saldo total

Disminución de la tasa de interés

Mensualidades más bajas o fijas

Aplicación de aportaciones patronales directo a capital

En algunos casos, estos cambios permiten que el crédito se pague en menos tiempo.

¿Cómo revisar si tu crédito ya cambió?

El Infonavit mantiene disponible una consulta en línea para que los acreditados puedan verificar si su financiamiento fue ajustado. Para hacerlo, solo se necesita:

Número de Seguridad Social (NSS)

Número de crédito

Datos personales básicos

La consulta es gratuita y directa, sin intermediarios.

Recomendación: revisa y evita fraudes

El Instituto recomienda usar únicamente sus canales oficiales y no recurrir a gestores externos, ya que los beneficios no tienen costo.

Consultar el estado del crédito permite saber si ya se aplicó algún ajuste o si existe la posibilidad de acceder a mejores condiciones de pago.

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