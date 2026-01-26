Abogado de marinos vinculados a huachicol fiscal pide la intervención de Sheinbaum

GENERANDO AUDIO...

El abogado de dos marinos de alto rango señalados en el caso de huachicol fiscal aseguró que la investigación encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR) presenta omisiones graves, por lo que solicitó la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum para revisar el proceso.

Durante una entrevista con Juan Rivas y Pablo Valdés en “A las Nueve en Uno”, Epigmenio Mendieta Valdés, representante legal del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y del contralmirante Fernando Farías Laguna, explicó que la FGR no ha entregado la carpeta de investigación completa, pese a una orden judicial.

De acuerdo con el entrevistado, un juez de control ordenó que la Fiscalía entregara el expediente completo, integrado por 20 tomos, sin testados. Sin embargo, hasta enero no se había cumplido la instrucción, lo que derivó en una audiencia de tutela de derechos.

Mendieta sostuvo que el presunto esquema de huachicol fiscal descrito por la autoridad es demasiado complejo para ser operado únicamente por dos personas. “No es posible que dos personas tengan la capacidad económica y logística para importar millones de litros de combustible, moverlos y venderlos”, afirmó.

Por ello, calificó la investigación como selectiva, al señalar que sólo se ha detenido a un grupo reducido de personas y se ha presentado a los marinos como los principales responsables.

