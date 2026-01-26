No solo camionetas blindadas: PJF adquiere 571 vehículos y presume ahorros de 1,098 mdp

GENERANDO AUDIO...

PJF sustituye parque vehicular. Foto: Cuartoscuro.

En medio de la polémica por la compra de camionetas blindadas, valuadas en aproximadamente dos millones de pesos, para las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Órgano de Administración Judicial (OAJ) informó sobre la sustitución del parque vehicular del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Sustitución del parque vehicular del PJF

Mediante un comunicado, el OAJ informó que la sustitución del parque vehicular forma parte de las medidas de austeridad, eficiencia y racionalización del gasto público implementadas en la nueva etapa institucional.

El organismo señaló que, desde la integración del nuevo PJF, una de sus prioridades ha sido reducir el gasto y optimizar el uso de recursos. En ese contexto, se han adoptado diversas acciones, como homologaciones salariales y la eliminación de prestaciones no vinculadas con la función institucional en los niveles superiores.

Indicó que entre 2022 y 2025, el PJF operó mediante un esquema de arrendamiento de 445 automóviles, modelo que, en caso de continuar con él, habría representado un gasto anual de 366.2 millones de pesos, con contratos mínimos de tres años.

Ante este escenario, el OAJ aprobó una inversión de 252 millones de pesos en el último trimestre de 2025 para la compra de 571 vehículos, lo que equivale al 68.8% del costo de un solo año de arrendamiento.

Según el organismo, esta decisión permitirá un ahorro estimado de 1,098 millones de pesos durante el periodo 2026-2028.

Camionetas blindadas para la SCJN

En el caso de la SCJN, el comunicado señala que el OAJ tuvo conocimiento de incidentes de seguridad relacionados con el uso de unidades que ya no ofrecían condiciones adecuadas de protección. Ante ello, se determinó la necesidad de contar con vehículos técnicamente adecuados, incluyendo unidades con características de blindaje, para usuarios que, por su nivel jerárquico, lo requieren en el ejercicio de funciones constitucionales.

El órgano administrativo indicó que la decisión responde a la obligación institucional de no operar con riesgos previsibles y de garantizar condiciones mínimas de seguridad.

Ahorro operativo y vehículos híbridos

La OAJ precisó que del total de 571 vehículos, 124 son híbridos/eléctricos, lo que permitirá reducir en aproximadamente 30% el gasto en combustible. Además, se estima una disminución de al menos 70% en costos de mantenimiento, debido a que las unidades anteriores presentaban fallas recurrentes y altos consumos.

Agregó que, a diferencia del esquema de arrendamiento, los vehículos adquiridos podrán enajenarse a valor de mercado al finalizar su vida útil.