Imágenes impactantes: frío extremo y heladas pintan de blanco México

GENERANDO AUDIO...

Foto: Omar Hernández

Las bajas temperaturas continúan marcando el panorama climático en gran parte del norte y centro del país, con un ambiente frío a muy frío que afecta a estados como Puebla, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y Durango. En estas entidades, el descenso térmico ha provocado heladas, amaneceres con temperaturas cercanas o por debajo de cero y un aumento en la demanda de medidas de protección, especialmente para la población más vulnerable.

Ciudad Acuña, Coahuila Foto: Cortesía Ayuntamiento de Ciudad Acuña

Coahuila: suspensión de clases, vialidades congeladas y cierre de carreteras

La tercera tormenta invernal que recorre el estado de Coahuila desplomó el termómetro en tres regiones del estado, que registraron temperaturas bajo cero, congelaron vialidades y sumaron 122 personas resguardadas en albergues temporales. Autoridades educativas definieron suspender clases presenciales, y labores en escuelas y oficinas públicas ante el aviso de la llegada de una nueva masa de aire polar.

Desde la tarde noche del sábado, la tercera tormenta invernal mostró sus efectos en las regiones Norte, Carbonífera y Centro-Desierto del estado, cuyos habitantes reportaron lluvia engelante. El municipio de Ciudad Acuña amaneció a -1 grado, con sensación térmica de -13; mientras que Piedras Negras amaneció a 3 grados, con sensación térmica de -10 grados.

La presencia de hielo negro congeló vialidades y carreteras que fueron cerradas por autoridades de los tres órdenes de Gobierno para evitar accidentes. A pesar de ello, un camión de pasajeros derrapó en la carretera Acuña-Piedras Negras sin que se reportaran personas lesionadas o daños materiales.

Debido al aviso meteorológico del ingreso de una nueva masa de aire polar, la Secretaría de Educación en la entidad definió suspender las clases presenciales y labores escolares en las regiones Norte, Carbonífera y Centro-Desierto para el nivel básico; sin embargo, la suspensión se extendió para todos los niveles escolares. Las regiones Laguna y Sureste retrasaron el horario de ingreso en el nivel básico, ante mejores condiciones climáticas, también con temperaturas gélidas.

Del lado norteamericano, la vecina ciudad de Eagle Pass, Texas, reportó fallas en la energía eléctrica. Al menos un centenar de viviendas se quedaron sin energía eléctrica, y el Distrito Escolar Independiente definió la suspensión de clases y labores escolares para este lunes. El Concilio de la ciudad texana definió suspender labores en las oficinas públicas.

Puente Morelos-Allende. Foto: Magda Guardiola

Nevada sorprende a Ciudad Juárez, Chihuahua

Una fuerte nevada se registró la mañana de este domingo en Ciudad Juárez, con temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados para esa región fronteriza de Chihuahua, como parte de los efectos de la tormenta invernal Fern.

Nevada en Ciudad Juárez, Chihuahua. Foto: Josué Serna

La precipitación sorprendió a los juarenses poco después de las 9:30 de la mañana de este domingo, cubriendo de blanco a toda la ciudad fronteriza.

Protección Civil emitió un aviso preventivo ante la continuidad de precipitaciones en forma de lluvia, aguanieve y nieve en distintos sectores de la ciudad, lo que podría generar riesgos en vialidades y áreas de tránsito peatonal.

Autoridades educativas suspendieron clases en nivel básico lunes y martes, medio superior de momento sólo el lunes y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez suspendió actividades presenciales para irse a virtuales.

Precipitaciones de aguanieve en Ciudad Juárez. Foto: Josué Serna

Suspenden clases en Puebla por frente frío 30

Debido a las bajas temperaturas previstas para los próximos días, la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla determinó suspender clases presenciales en escuelas de la Sierra Norte y Sierra Nororiental los próximos 26 y 27 de enero, ante los efectos del frente frío número 30.

De acuerdo con autoridades educativas y de Protección Civil Estatal, dicho sistema meteorológico provocará un descenso considerable de la temperatura, además de lluvias y fuertes ráfagas de viento, condiciones que representan riesgo para estudiantes, personal docente, directivos y padres de familia de varios municipios serranos.

Los días lunes 26 y martes 27 de enero de 2026, la suspensión aplicará para 5 mil 836 escuelas de nivel básico, medio superior y superior, ubicadas en 64 municipios de ambas regiones.

En total 407 mil 20 alumnos tendrán actividades educativas a distancia, con apoyo de libros de texto, tareas en casa, cuadernillos y ejercicios acordes a cada nivel, en dichas labores participan 22 mil 245 docentes.

Los municipios de la Sierra Norte son: Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla

Coatepec, Cuautempan, Chiconcuautla, Chignahuapan, Honey, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, lxtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

Sierra Nororiental: Acateno, Atempan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Cuetzalan del Progreso,

Cuyoaco, Chignautla, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Atlequizayan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Xiutetelco, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

Las autoridades hicieron un llamado a madres, padres de familia y población en general a mantenerse atentos a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones preventivas, especialmente ante las condiciones climáticas que podrían intensificarse durante esos días.

La reanudación de clases presenciales dependerá de la evolución del frente frío y de las evaluaciones que se realicen en las zonas afectadas.

En el caso de Puebla capital, Valle de Serdán y Sierra Negra habrá clases presenciales, pero con horario de invierno, además autoridades exhortan a no realizar actividades al aire libre.

Suspenden clases en puebla. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Refuerzan operativo invernal por nevada en Guanaceví, Durango

El operativo invernal de protección civil se reforzó el sábado en el municipio de Guanaceví, ubicado al norte de Durango, tras la caída de nieve en la comunidad La Rosilla, donde el termómetro se mantiene debajo de los cero grados centígrados.

Autoridades de Protección Civil alertaron que este fin de semana la temperatura en el llamado “Congelador de México” podría descender hasta los -15 grados centígrados, debido a los efectos de la tercera tormenta invernal.

Se espera que esta ocasión la nieve alcance los 50 centímetros de grosor, propiciando condiciones como la posible formación de hielo negro en carreteras cercanas, por ello se han cerrado de manera preventiva algunos caminos aledaños a la demarcación.

La Rosilla, destacada como uno de los lugares más fríos del país, se cubrió de blanco después de las 6:00 horas.

Las bajas temperaturas continuarán presentes principalmente en zonas serranas, como es el caso de los municipios de Guanaceví y Tepehuanes.

Las autoridades llaman a extremar precauciones y evitar traslados innecesarios por el área, ya que los caminos se encuentran resbaladizos y el frío extremo afecta las condiciones meteorológicas de la zona.

La nieve alcanza los 50 cm sobre el suelo. Foto: Omar Hernández

Nuevo León

El gobernador Samuel García anunció que, como en años anteriores, se implementará un esquema de clases flexibles, una medida que deja en manos de madres y padres de familia la decisión de enviar o no a sus hijos a las escuelas. Esta disposición se aplicará los días lunes 26 y martes 27 de enero.

Precisó que los planteles escolares operarán con normalidad, con personal completo, equipos funcionales y sistemas de calefacción disponibles; no obstante, reiteró que quedará a criterio de los padres la asistencia de los alumnos a la escuela.

Tamaulipas

La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) informó que el servicio educativo quedará suspendido en todos los niveles escolares cuando el termómetro descienda a cero grados centígrados o menos.

Las autoridades detallaron los rangos de temperatura estimados en diversos municipios del estado.

Nuevo Laredo se prevé un descenso de entre -4 °C y -2 °C

Guerrero, de -4 °C a -2 °C

Díaz Ordaz, de -3 °C a -1 °C

Reynosa, de -2 °C a 0 °C

Matamoros, de -1 °C a 1 °C

En el resto de los municipios de Tamaulipas, donde se espera que el termómetro marque entre 5 °C y 1 °C, la SET indicó que quedará a criterio de madres, padres y tutores enviar o no a sus hijas e hijos a los centros escolares.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.