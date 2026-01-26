A un mes del descarrilamiento del Tren Interoceánico: 14 muertos y ninguna causa aclarada

GENERANDO AUDIO...

La FGR dijo que darían avances en próximas semanas. Foto: Cuartoscuro.

A casi un mes del descarrilamiento del Tren Interoceánico, la Fiscalía General de la República (FGR) todavía no informa cuál fue la causa del siniestro que provocó la muerte de 14 personas.

Cerca de las 09:28 horas del 28 de diciembre del 2025, el tren circulaba en la región de Nizanda como parte de la Línea Z del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que va de Salina Cruz, en Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz.

En la unidad pesada viajaban 250 personas, según un comunicado de la Secretaría de Marina (Semar). El tren -compuesto de dos locomotoras y cuatro vagones- se descarriló mientras circulaba por una curva pronunciada. Dicho accidente dejó un saldo de 14 personas muertas y 98 heridos en un inicio.

Sin embargo, a casi un mes del descarrilamiento del Tren Interoceánico, las autoridades federales no han dado información sobre las causas y los avances en la investigación.

El pasado 19 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo en su conferencia matutina que esta semana o la siguiente -a inicios de febrero- recibirá el primer dictamen del caso, según le compartió la titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos.

Claudia Sheinbaum adelantó que determinarán responsabilidades en los ingenieros de la vía ferroviaria, construida por la empresa estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec S.A. de C.V., misma que administra la Semar.

FGR promete análisis multidisciplinario

El 2 de enero, peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con participación de la Agencia Reguladora de Seguridad Ferroviaria, extrajeron la caja negra de la locomotora.

La FGR indicó que el Ministerio Público Federal encabezaría el análisis de dicho dispositivo. Con eso, determinarían la velocidad, operación y posibles fallas del sistema, para determinar la causa del descarrilamiento del Tren Interoceánico.

Para entonces, se aseguró que el análisis incluiría dictámenes de ingeniería, informática, genética, química forense, arquitectura e ingeniería civil.

Además, la FGR dijo que compareció el apoderado legal de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec S.A. de C.V. Es la empresa estatal encargada de la construcción y operación del Tren Interoceánico.

Víctimas presentan denuncia

Días después, un grupo de afectados presentaron una denuncia ante la FGR contra las constructoras y quienes resulten responsables.

Abogados de la firma Vega, MacGregor Arellano, indicaron que las víctimas buscan que se esclarezcan las causas del descarrilamiento del Tren Interoceánico.

Con ello, también buscan que la FGR determine si existen responsabilidades penales. Eso daría paso a una reparación del daño, conforme a lo que establezca la autoridad ministerial.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Te recomendamos: