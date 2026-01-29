México enfrenta su tercera gran crisis, advierte José Ramón López Portillo

GENERANDO AUDIO...

México atraviesa actualmente la tercera gran crisis de su historia contemporánea, marcada por el avance tecnológico, la inteligencia artificial y una profunda transformación del orden mundial, afirmó José Ramón López Portillo Romano, autor del libro Tres Crisis: Nacionalismo, Neoliberalismo y la Era Tecnoeconómica, en entrevista con Juan Rivas y Pablo Valdés en “A las Nueve en Uno”.

El autor explicó que su obra se basa en una combinación de experiencia personal, investigación académica y acceso a archivos privados inéditos de expresidentes, empresarios e intelectuales. “Hay que estudiar el pasado con rigor y desmontar narrativas simplistas”, señaló.

López Portillo detalló cómo el nacionalismo revolucionario entró en crisis tras la deuda externa y la nacionalización bancaria, dando paso al neoliberalismo, el cual —afirmó— no surgió de un proyecto claro, sino “a golpe de crisis”. México, subrayó, desarrolló una versión propia de este modelo, distinta a la de otros países.

