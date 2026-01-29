Megapuente escolar: SEP confirma suspensión de clases el viernes 30 de enero

GENERANDO AUDIO...

Calendario oficial para educación básica. Foto: SEP

El primer megapuente 2026 ya tiene fecha, de acuerdo con el calendario escolar 2025-2026 de la SEP, no habrá clases del viernes 30 de enero al lunes 2 de febrero, lo que dará cuatro días consecutivos de descanso para alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

¿Por qué no habrá clases?

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, el día viernes 30 de enero habrá suspensión de clases debido a que se realiza el primer Consejo Técnico Escolar (CTE) del año, por lo que las actividades escolares se reanudarán el martes 3 de febrero, según lo establecido por la SEP.

Durante estas jornadas, el personal docente participa en actividades administrativas y de planeación, por lo que se suspenden las clases para los alumnos de todas las escuelas públicas y privadas incorporadas al sistema educativo nacional.

El descanso largo se conforma por la combinación de dos suspensiones oficiales y el fin de semana:

Viernes 30 de enero de 2026 : sesión del Consejo Técnico Escolar

: sesión del Sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero : fin de semana

: fin de semana Lunes 2 de febrero de 2026: suspensión de labores por la conmemoración del Día de la Constitución Mexicana

Días de asueto en el ciclo escolar 2025-2026

Además del megapuente de enero y febrero, el calendario escolar de la SEP contempla otros días de suspensión de actividades para alumnos y docentes:

2 de febrero: Suspensión por la conmemoración de la Promulgación de la Constitución Mexicana

Suspensión por la conmemoración de la Promulgación de la Constitución Mexicana 16 de marzo: Natalicio de Benito Juárez

Natalicio de Benito Juárez 1 de mayo: Día del Trabajo

Día del Trabajo 4 de mayo: Suspensión por la conmemoración del 5 de mayo, Batalla de Puebla

Suspensión por la conmemoración del 5 de mayo, Batalla de Puebla 15 de mayo: Día del Maestro

Día del Maestro Último viernes de cada mes: Consejo Técnico Escolar



