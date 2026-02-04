Reabren salón clausurado en 2018 dentro del Senado y lo vuelven a cerrar

GENERANDO AUDIO...

El salón de belleza del Senado fue clausurado en 2018. Foto: Cuartoscuro

El Senado de la República reabrió el salón de belleza que había sido clausurado en 2018, tras la llegada de la mayoría parlamentaria de Morena al Congreso. El servicio de peluquería, peinado y maquillaje se encuentra nuevamente en funcionamiento dentro del recinto legislativo.

La reapertura fue confirmada por la presidenta de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo, quien aseguró que se trata de un servicio pagado directamente por las y los legisladores que lo utilizan. Sin embargo, durante la tarde, circularon videos en los que se muestran unos sellos que indican que fue cerrado, por personal de resguardo del Senado.

Presidenta del Senado justifica reapertura del servicio

Antes de que fuera cerrado, Laura Itzel Castillo explicó que el espacio está destinado como apoyo para senadoras y senadores y que no representa una prestación extraordinaria.

“Es un espacio que está adaptado para apoyo a las senadoras y bueno a los senadores también si se requiere, y que no es nada fuera de lo normal, existe en la Cámara de Diputados y aquí en la Cámara de Senadores también”, señaló.

La legisladora puntualizó que cada usuario cubre el costo del servicio, sin que haya recursos públicos involucrados.

“Quiero decirles que cada una de las senadoras paga el servicio que se hace”, afirmó.

Salón de belleza no se paga con recursos del Senado

Castillo reiteró que el Senado no cubre honorarios ni insumos del salón de belleza, y que el pago se realiza únicamente cuando un legislador decide utilizarlo.

“Este servicio realmente lo paga cada una de las senadoras y senadores en su caso, cuando requieren el servicio, o sea no se les está pagando el peinado, ni el maquillaje, ni la pintura, ni nada de eso”, explicó.

Señaló que el personal que labora en el área realiza un trabajo digno y que el servicio responde a las condiciones de trabajo de los legisladores.

“Es un trabajo digno el que realiza Jasmin, la peinadora y maquillista, y todas y todos tenemos que estar bien presentados para venir a las sesiones”, indicó.

Servicio opera desde hace aproximadamente un año

De acuerdo con algunas legisladoras, el servicio de peluquería y maquillaje opera desde hace alrededor de un año y se encuentra ubicado en el segundo piso de la torre de comisiones del Senado.

Castillo también aclaró que la reapertura no fue gestionada por la senadora Andrea Chávez, como se había señalado.

“¿Se dice que lo gestionó la senadora Andrea Chávez? No, fue por todas las senadoras”, afirmó.

La presidenta del Senado añadió que, aunque ha utilizado el servicio en otras ocasiones, ese día no acudió.

