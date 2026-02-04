Por qué se conmemora el 5 de febrero y qué indica la SEP sobre las clases

| 12:25 | Bryan Rivera González | UnoTV
La Constitución debe conmemorarse el primer lunes de febrero. Foto: Cuartoscuro.

Este jueves 5 de febrero se conmemora la promulgación de la Constitución mexicana, por lo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) definió si habrá clases durante ese día. 

El 5 de febrero es un día de asueto nacional por esta conmemoración. Sin embargo, este día libre se aplica de forma distinta cada año, dependiendo del calendario.

Y es que, la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 74, señala que el día de descanso por la Constitución debe aplicarse durante el primer lunes de febrero, en cada año.

Lo mismo sucede con la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, que debe celebrarse el tercer lunes de marzo. 

Para este 2026, la conmemoración del 5 de febrero se realizó el pasado lunes 2 de febrero, por lo que hubo un puente vacacional. 

Por eso, el calendario de la SEP establece que el jueves 5 de febrero sí habrá clases para nivel preescolar, primaria y secundaria.

Lo mismo aplicará para preparatorias, bachilleratos y universidades, ya que recorrieron el día de descanso al 2 de febrero.

¿Cómo se promulgó la Constitución mexicana?

La Constitución mexicana se promulgó el 5 de febrero de 1917 en Querétaro, siendo la culminación jurídica del proceso revolucionario que comenzó en 1910.

Con eso, dicho documento reemplazó a la Constitución de 1857, sentando nuevas bases políticas, sociales y económicas para el México moderno.

Además, su promulgación ocurrió tras décadas de inestabilidad por el Porfiriato, la Revolución Mexicana y el golpe de Estado de Victoriano Huerta, según el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM).

Como primer jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza, impulsó la creación de este marco constitucional para atender las demandas sociales que surgieron en el conflicto armado.

