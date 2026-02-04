Adán Augusto asume tarea clave en Morena para elecciones de 2027 en Guerrero

GENERANDO AUDIO...

Adán Augusto López, senador de Morena, será el encargado de coordinar la estructura del partido en Guerrero de cara a las elecciones de 2027, confirmó el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del partido, Jacinto González Verona.

El nombramiento ocurre tras la salida de Adán Augusto López de la coordinación de la bancada de Morena en el Senado, cargo que será ocupado por Ignacio Mier. De acuerdo con la dirigencia estatal, la designación forma parte de un movimiento ordinario dentro del partido y ya era conocida antes del anuncio público.

González Verona explicó que la decisión responde a una práctica común en Morena, que consiste en designar a perfiles externos a las dirigencias estatales para encargarse de la organización interna durante los procesos previos a elecciones.

Morena confirma relevo y ajustes internos rumbo a 2027

El dirigente estatal de Morena en Guerrero señaló que, por lo general, la coordinación de la estructura partidista se asigna a alguien que no forme parte del grupo político local, debido a que los actores internos suelen concentrarse en aspiraciones personales.

De acuerdo con testimonios recopilados por Quadratín, Jacinto González Verona indicó que esta figura tiene como función principal supervisar la defensa y promoción de las bases del partido, sin involucrarse directamente en la competencia electoral.

Hasta el momento, no se ha informado si otros diputados o senadores de Morena asumirán tareas similares en los estados que tendrán elecciones en 2027.

Alcance regional de la operación política

Además de Guerrero, la participación de Adán Augusto López podría extenderse a la Cuarta Circunscripción Electoral, la cual se integra por Morelos, Ciudad de México, Tlaxcala y Guerrero, aunque esta información aún no se ha confirmado de manera oficial.

Esta circunscripción concentra regiones con alto padrón electoral, por lo que la coordinación territorial y organizativa representa una tarea estratégica para el partido rumbo a los comicios de 2027.

Adán Augusto seguirá como senador de Morena

Ante los cuestionamientos sobre una posible licencia legislativa, se informó que Adán Augusto López no pedirá licencia como senador, por lo que continuará en funciones dentro de la Cámara Alta.

Su agenda política se enfocará principalmente en el fortalecimiento de la estructura territorial del partido, aunque seguirá participando en las discusiones y votaciones de iniciativas, incluida la reforma electoral.

Jacinto González Verona precisó que el senador evaluará la organización interna del partido y presentará un informe al Comité Ejecutivo Nacional de Morena, sin involucrarse directamente en asuntos electorales.

