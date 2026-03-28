Activa Marina operativo de seguridad en playas y centros turísticos por vacaciones de Semana Santa

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“Operación Salvavidas Semana Santa 2026”. Foto: Cuartoscuro.

La Secretaría de Marina (Semar) informó que hoy inició la “Operación Salvavidas Semana Santa 2026”, un operativo de seguridad en playas y destinos turísticos de México para el periodo vacacional del 27 de marzo al 12 de abril, con el objetivo de resguardar a vacacionistas nacionales e internacionales.

Este despliegue forma parte de las funciones de la Marina como Guardia Costera, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno y personal de Protección Civil en zonas de alta afluencia turística.

“Operación Salvavidas Semana Santa 2026” en playas de México

El operativo se llevará a cabo en las playas de mayor afluencia turística y en centros turísticos bajo responsabilidad de la Armada de México, donde se implementan acciones de vigilancia marítima, aérea y terrestre para garantizar la seguridad de los visitantes.

Para estas labores se desplegarán 2 mil 854 elementos navales, entre Almirantes, Capitanes, Oficiales, Clases, Marinería y personal civil.

Además, se utilizarán 314 unidades, distribuidas de la siguiente forma:

18 buques para vigilancia marítima

130 embarcaciones menores para apoyo y rescate

7 unidades aéreas

159 unidades terrestres

Estas acciones tienen como misión salvaguardar la vida humana en la mar durante la temporada vacacional.

Dentro del operativo, participarán 34 Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima. De estas, 11 se ubican en el Golfo de México y 23 en el Pacífico.

Las estaciones cuentan con personal especializado para atender emergencias y responder a llamados de la ciudadanía en zonas costeras.

Seguridad en playas: significado de banderas y medidas

La autoridad marítima indicó que los visitantes deben respetar las señales emitidas por Capitanía de Puerto sobre las condiciones del mar.

El sistema de banderas opera de la siguiente manera:

Verde: condiciones aptas para nadar

Amarillo: precaución por corrientes o clima

Rojo: prohibido ingresar al mar

También se instalarán puestos de socorro y rescate, donde personal salvavidas y de Sanidad Naval brindará atención de primeros auxilios.

Recomendaciones de la Semar a vacacionistas

La Semar emitió una serie de recomendaciones para quienes visiten playas durante este periodo:

Atender indicaciones de salvavidas

No descuidar a menores

Evitar ingresar al mar tras consumir alimentos o bebidas alcohólicas

Nadar en zonas cercanas a personal de rescate

Evitar áreas con tráfico marítimo

Usar chaleco salvavidas en embarcaciones

Mantener libres accesos para servicios de emergencia

Utilizar protector solar e hidratarse

No tirar basura

La dependencia reiteró que mantiene acciones permanentes para la seguridad de la población durante la temporada vacacional.

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