Localizan embarcaciones desaparecidas que transportaban ayuda humanitaria a Cuba

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Embarcaciones tipo catamarán. Foto: Semar

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Marina (Semar), informó la localización de dos embarcaciones tipo catamarán que transportaban a nueve tripulantes de diferentes nacionalidades y que habían salido de Isla Mujeres, Quintana Roo, rumbo a La Habana, Cuba, para entregar ayuda humanitaria a la isla caribeña.

La dependencia indicó que tras la localización de las embarcaciones en el Caribe, se mantiene comunicación vía radio con la tripulación, mientras se coordina la asistencia de un buque.

Semar localiza embarcaciones desaparecidas en el Caribe

De acuerdo con la Marina, una aeronave de la Armada de México que participaba en las labores de búsqueda en aguas del Caribe localizó a las embarcaciones a 80 millas náuticas al noroeste de La Habana, Cuba.

Tras la localización de las embarcaciones, un buque de la dependencia se dirige al punto para brindar apoyo, precisó la Marina. Y agregó que el personal mantiene comunicación vía radio con las embarcaciones.

Hasta el momento, la Semar no ha informado sobre el número de personas a bordo ni sobre las condiciones en las que se encuentran, pero confirmó que se da seguimiento al caso.

Semar activó Plan Marina para localizar embarcaciones desaparecidas

El 26 de marzo, la dependencia activó el Plan Marina en su componente de Búsqueda y Rescate (SAR), con el objetivo de localizar a las dos embarcaciones que habían zarpado el pasado 20 de marzo de Isla Mujeres con destino a La Habana transportando ayuda humanitaria.

Como parte de las acciones iniciales, se emitieron alertas a los Mandos Navales de la Quinta Región Naval y Novena Zona Naval, con sede en Isla Mujeres y Yucalpetén, respectivamente.

También se dio aviso a las Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR), con el objetivo de ampliar las capacidades de localización en la zona.

Sheinbaum se pronunció por la desaparición de las embarcaciones

En la conferencia mañanera del viernes 27 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que la Secretaría de Marina trabajaba en la búsqueda de las dos embarcaciones que trasladaban ayuda humanitaria hacia Cuba y con las cuales se perdió contacto en el Mar Caribe.

Detalló que un buque de la Marina daba seguimiento a tres embarcaciones, una de las cuales ya había llegado a la isla. Sin embargo, puntualizó que con las otras dos se perdió el contacto pero se trabajaba en su búsqueda.

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