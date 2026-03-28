Relaciones Exteriores exige investigar muerte de mexicano bajo custodia de ICE

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Foto: AFP

La Secretaría de Relaciones Exteriores exigió una investigación sobre el fallecimiento de un mexicano que se encontraba bajo custodia de autoridades migratorias de Estados Unidos en el centro de procesamiento de Adelanto ICE Processing Center, en California.

El Gobierno de México informó que el fallecimiento ocurrió la noche del 25 de marzo, y hasta el momento no se ha determinado oficialmente la causa de la muerte.

Mexicano murió bajo custodia de ICE en California

De acuerdo con el comunicado, el Consulado de México en San Bernardino fue notificado por autoridades migratorias del centro de Adelanto sobre la muerte del connacional.

Según la información preliminar, la persona fue trasladada a un hospital en Victorville, donde posteriormente falleció.

Tras el caso, el consulado activó el protocolo de protección consular y estableció contacto con la familia para brindar asistencia y acompañamiento.

SRE pide revisión del centro migratorio Adelanto

La Secretaría de Relaciones Exteriores pidió a las autoridades responsables revisar el centro de detención de Adelanto, al señalar que existen omisiones y deficiencias en la atención médica a personas bajo custodia.

Además, indicó que mantiene comunicación con autoridades estadounidenses para obtener:

La causa oficial de muerte

El expediente médico completo

Información sobre las circunstancias previas al fallecimiento

El Gobierno de México señaló que agotará las instancias legales y diplomáticas para esclarecer el caso y reiteró su compromiso de proteger los derechos y la dignidad de las personas mexicanas en el extranjero.

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