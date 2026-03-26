Acuerdan tope de 28.50 pesos al precio del diésel en México

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Fijan precio máximo de 28.50 pesos al diésel en el país. Foto: Gettyimages/Uno TV

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que se alcanzó un acuerdo voluntario con gasolineros para establecer un tope de 28.50 pesos por litro de diésel en el país.

El anuncio se realizó durante una intervención en Palacio Nacional, donde señaló que la medida busca contener el impacto en los precios de este combustible.

Acuerdo voluntario con gasolineros

De acuerdo con la mandataria, el ajuste al precio del diésel no es una imposición, sino un compromiso acordado con el sector gasolinero.

“Se aceptó un tope voluntario, como siempre, no forzado, está sobre los 28.50 y les dije yo es todavía muy alto, hay que seguirlo bajando”, indicó.

El diésel es considerado un combustible clave para transporte de mercancías y servicios, por lo que su precio influye directamente en la economía.

Buscan reducir impacto en la inflación

La presidenta destacó que este acuerdo permitirá disminuir presiones inflacionarias, especialmente en productos que dependen del transporte terrestre.

Asimismo, señaló que el gobierno federal continúa revisando mecanismos para lograr que el precio del diésel se mantenga en niveles más bajos, incluso en un contexto de incremento en los precios internacionales del petróleo.

Precio del petróleo influye en costos del combustible

Sheinbaum explicó que el comportamiento del precio del diésel está ligado al mercado internacional del petróleo, lo que puede generar variaciones en su costo.

“Estamos revisando para que pueda todavía darse en este periodo donde está creciendo el precio del petróleo a menores costos para que no influya en la inflación”, agregó.

Medida se mantiene en revisión

El acuerdo se mantendrá bajo análisis para evaluar su efectividad y determinar si es posible realizar nuevos ajustes en el precio del combustible. Las autoridades indicaron que continuarán el diálogo con el sector para mantener estabilidad en los costos energéticos.

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