Convocan a protesta nacional contra precio del diésel; exigen eliminar IEPS

GENERANDO AUDIO...

Convocan a movilización nacional por precio de diésel.Foto:Gettyimages/Ilustrativa

El Frente Nacional Para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) convocó a una movilización nacional para el lunes 6 de abril de 2026, en protesta por el precio del diésel, al que calificó como una “sentencia de muerte” para el campo y la logística del país.

¿Por qué llaman a la movilización?

A través de una convocatoria publicada en Facebook, el sector primario y del transporte exigió la eliminación inmediata del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) al diésel, al señalar que no pueden seguir “subsidiando la ineficiencia del Gobierno” con su trabajo.

La organización indicó que la movilización se realizará mediante una concentración pacífica con maquinaria agrícola y unidades de transporte.

En su posicionamiento, advirtió que, de no reducirse el precio del combustible, podría haber afectaciones a nivel nacional. “Si el diésel no baja, el país se detiene”, señalaron.

El FNRCM llamó a productores y transportistas a sumarse a la jornada con tractores, camiones y lonas, al considerar que se trata de una lucha por el sustento de las familias y el costo de los alimentos en México.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.