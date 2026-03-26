TELMEX consolida la mayor y más confiable red de Centros de Datos en México

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Foto: Telmex

TELMEX fue reconocida en el evento Fiber Connect Latam 2026, organizado por la Fiber Broadband Association —organismo internacional que impulsa el desarrollo de redes de fibra óptica y agrupa a los principales actores del ecosistema digital a nivel global—, con el premio “Excellence Award: Operador con Mayor Número de Data Centers”, consolidando su posición como la mayor y más confiable red de Centros de Datos en México.

Con cinco Data Centers en operación y dos más en expansión durante 2026, TELMEX no sólo amplía su capacidad: marca distancia frente al resto del mercado.

A diferencia de otros operadores, su infraestructura se distingue por estar integrada directamente al backbone nacional de telecomunicaciones, eliminando la dependencia de la última milla y de terceros. Esto permite ofrecer mayor disponibilidad, menor latencia y una conectividad homogénea en todo el país, condiciones esenciales para empresas, instituciones y plataformas digitales de alta demanda.

Los Data Centers de TELMEX cuentan con certificación ICREA Nivel VI, el máximo estándar internacional que avala altos niveles de disponibilidad, seguridad y continuidad operativa, posicionando a la compañía en la élite global de infraestructura tecnológica.

Este liderazgo se complementa con un ecosistema digital integral, que incluye conectividad, Centros de Datos interconectados, servicios de nube, ciberseguridad y soluciones administradas, lo que permite ofrecer servicios llave en mano con control total de la operación.

Además, TELMEX respalda su operación con más de 2,400 especialistas certificados y 136 certificaciones empresariales, garantizando el cumplimiento de estándares internacionales y mejores prácticas.

Al respecto, Héctor Slim Seade, Director General de TELMEX, señaló: “Este reconocimiento confirma que en TELMEX no sólo hemos construido la mayor red de Centros de Datos del país, sino la más confiable. Nuestra infraestructura integrada al backbone nacional, junto con certificaciones como ICREA Nivel VI, nos permite garantizar disponibilidad, seguridad y desempeño en cualquier punto de México”.

En un entorno donde la economía digital exige infraestructura robusta y confiable, TELMEX se posiciona como el operador con la infraestructura más sólida, integrada y confiable del país, clave para el desarrollo tecnológico y la conectividad de México.

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