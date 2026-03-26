Tres fuentes originaron el derrame de petróleo en el Golfo de México, informa la Marina

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Se realizan acciones de limpieza. Foto: José Alor

El Gobierno de México identificó tres fuentes como origen del derrame de petróleo en el Golfo de México. Durante una conferencia de prensa, la Marina informó que se trata de un buque y dos puntos de emanación natural.

“Podemos concluir que hay tres fuentes de contaminante, el primero corresponde a un buque que estuvo fondeado en inmediaciones de Coatzacoalcos; el segundo, a emanaciones naturales de las chapopoteras, que se encuentran a 5 millas del Puerto de Coatzacoalcos, y la tercera corresponde a las emanaciones naturales que se encuentran a 60 millas en Ciudad del Carmen Campeche, en la zona de Cantarel”. Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina

Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan y que, de forma paralela, se realizan acciones de mitigación para reducir el impacto ambiental. Entre las maniobras destacadas está la detección y sustracción de manchas de petróleo en el mar, con el objetivo de evitar que lleguen a las playas.

“Estamos colocando, en coordinación con Pemex, barreras marinas para contener in situ el contaminante y que ya no llegue a las playas y estamos efectuando revisiones con drones submarinos y buzos para descartar cualquier falla estructural de las plataformas en esa región”. Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina

Por su parte, Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, añadió que se examina el nivel del daño ambiental en el Parque Arrecifal, del Parque Nacional del Sistema Arrecifal veracruzano.