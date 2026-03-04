¿Merecido descanso? Captan a Adán Augusto en lujoso hotel de 150 mil pesos por noche

GENERANDO AUDIO...

El senador Adán Augusto López fue captado en el Nizuc Resort & Spa, en Cancún, donde la villa presidencial cuesta 150 mil 732 pesos por noche y las tarifas van desde 19 mil 62 pesos, según información confirmada por UnoTV.

De acuerdo con datos verificados por este medio, el excoordinador de la bancada de Morena en el Senado se encontraba acompañado por su esposa y dos elementos de seguridad. Su estancia fue de seis noches y siete días en la villa presidencial, considerada la opción más costosa del complejo.

Con base en la tarifa publicada para esa categoría, el monto estimado por hospedaje asciende a por lo menos 906 mil 392 pesos, sin considerar impuestos ni servicios adicionales.

Adán Augusto reaparece en el Senado tras vacaciones

López Hernández reapareció este miércoles 4 de marzo en el Senado de la República visiblemente bronceado, luego de su visita al Nizuc Resort & Spa.

Precios de hospedaje en Nizuc Resort & Spa

El hotel se ubica en el kilómetro 21 del Boulevard Kukulcán, en la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo. El complejo cuenta con 274 suites orientadas hacia el Mar Caribe, manglares y un canal de agua natural.

Las tarifas publicadas en su sitio oficial, antes de impuestos y tasas, son las siguientes:

Garden View Double — $19,062 por noche

Ocean View Doble — $21,006 por noche

Ocean Suite — $22,950 por noche

Garden Junior Suite — $26,856 por noche

Garden Deluxe Suite — $30,762 por noche

Ocean View Junior Suite — $32,706 por noche

Private Pool Villa — $36,612 por noche

Villa Nizuc — $123,822 por noche

Villa Presidencial — $150,732 por noche

Los precios están expresados en dólares en el portal del resort y se convierten a pesos con un tipo de cambio promedio de 18 pesos por dólar.

Amenidades y servicios del hotel en Cancún

El Nizuc Resort & Spa ofrece habitaciones con baños amplios y tina contemporánea. Algunas suites y villas cuentan con alberca privada, terrazas o patios.

Entre las amenidades incluidas se encuentran:

Televisión LCD HD de 55 pulgadas en habitación y pantalla adicional en el baño

Experiencia de baño ESPA con sales, aceites y espumas

Batas y pantuflas

Cafetera Nespresso

Internet de alta velocidad

El complejo también integra servicios personalizados y oferta gastronómica. Entre los servicios destacados están:

Servicio de mayordomo

Seguridad 24 horas y valet parking

Servicio a la habitación las 24 horas

Centro de negocios y salones para eventos privados

Deportes acuáticos y programas para niños

Aceptación de mascotas con amenidades específicas

Además, ofrece actividades como canchas de tenis, kayak, zayak, yoga, cenas privadas, talleres de sushi, paseos en yate y espectáculos en vivo.

El hotel cuenta con infraestructura de accesibilidad, incluyendo rampas, habitaciones adaptadas y acceso para sillas de ruedas.

La estancia del senador Adán Augusto López se registró en este complejo turístico durante seis noches, de acuerdo con la información confirmada por Uno TV.

