¿Merecido descanso? Captan a Adán Augusto en lujoso hotel de 150 mil pesos por noche
El senador Adán Augusto López fue captado en el Nizuc Resort & Spa, en Cancún, donde la villa presidencial cuesta 150 mil 732 pesos por noche y las tarifas van desde 19 mil 62 pesos, según información confirmada por UnoTV.
De acuerdo con datos verificados por este medio, el excoordinador de la bancada de Morena en el Senado se encontraba acompañado por su esposa y dos elementos de seguridad. Su estancia fue de seis noches y siete días en la villa presidencial, considerada la opción más costosa del complejo.
Con base en la tarifa publicada para esa categoría, el monto estimado por hospedaje asciende a por lo menos 906 mil 392 pesos, sin considerar impuestos ni servicios adicionales.
Adán Augusto reaparece en el Senado tras vacaciones
López Hernández reapareció este miércoles 4 de marzo en el Senado de la República visiblemente bronceado, luego de su visita al Nizuc Resort & Spa.
Precios de hospedaje en Nizuc Resort & Spa
El hotel se ubica en el kilómetro 21 del Boulevard Kukulcán, en la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo. El complejo cuenta con 274 suites orientadas hacia el Mar Caribe, manglares y un canal de agua natural.
Las tarifas publicadas en su sitio oficial, antes de impuestos y tasas, son las siguientes:
- Garden View Double — $19,062 por noche
- Ocean View Doble — $21,006 por noche
- Ocean Suite — $22,950 por noche
- Garden Junior Suite — $26,856 por noche
- Garden Deluxe Suite — $30,762 por noche
- Ocean View Junior Suite — $32,706 por noche
- Private Pool Villa — $36,612 por noche
- Villa Nizuc — $123,822 por noche
- Villa Presidencial — $150,732 por noche
Los precios están expresados en dólares en el portal del resort y se convierten a pesos con un tipo de cambio promedio de 18 pesos por dólar.
Amenidades y servicios del hotel en Cancún
El Nizuc Resort & Spa ofrece habitaciones con baños amplios y tina contemporánea. Algunas suites y villas cuentan con alberca privada, terrazas o patios.
Entre las amenidades incluidas se encuentran:
- Televisión LCD HD de 55 pulgadas en habitación y pantalla adicional en el baño
- Experiencia de baño ESPA con sales, aceites y espumas
- Batas y pantuflas
- Cafetera Nespresso
- Internet de alta velocidad
El complejo también integra servicios personalizados y oferta gastronómica. Entre los servicios destacados están:
- Servicio de mayordomo
- Seguridad 24 horas y valet parking
- Servicio a la habitación las 24 horas
- Centro de negocios y salones para eventos privados
- Deportes acuáticos y programas para niños
- Aceptación de mascotas con amenidades específicas
Además, ofrece actividades como canchas de tenis, kayak, zayak, yoga, cenas privadas, talleres de sushi, paseos en yate y espectáculos en vivo.
El hotel cuenta con infraestructura de accesibilidad, incluyendo rampas, habitaciones adaptadas y acceso para sillas de ruedas.
La estancia del senador Adán Augusto López se registró en este complejo turístico durante seis noches, de acuerdo con la información confirmada por Uno TV.
