¿Talento o físico? Daniela Maya cuestiona prejuicios contra mujeres

Incomodidad: estado físico o emocional que te hace sentir molestia. La incomodidad de existir, de atreverse, de no encajar.

Nueve mujeres nos abren la puerta de su mundo. Distintas vidas. Distintas batallas. Una sola palabra las une: incómodas.

Daniela Maya cuestiona por qué el físico suele pesar más que el talento cuando se trata de mujeres en el escenario. La actriz y vedette señala que muchas veces existe incomodidad cuando una mujer decide disfrutar y mostrar su cuerpo libremente.

“¿Por qué importa tu físico más que tu talento? Muchas veces no les gusta ver a una mujer gozar de su cuerpo de distintas formas. ¿Por qué está mal? No estoy haciendo nada malo”. Daniela Maya, actriz y vedette

