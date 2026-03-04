Senado turna a comisiones reforma sobre “pensiones millonarias” de exfuncionarios

GENERANDO AUDIO...

Senado analiza poner tope a pensiones de exfuncionarios. Foto: Cuartoscuro

La Mesa Directiva del Senado turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos la iniciativa de reforma para poner un tope a las “pensiones millonarias” de exfuncionarios de empresas paraestatales, organismos descentralizados y otras entidades públicas.

La iniciativa plantea modificaciones al artículo 127 constitucional para eliminar las pensiones exorbitantes a través de establecer un tope de 70 mil pesos mensuales, equivalente al 50% del salario que recibe la presidenta de la República.

El texto señala:

“En cualquier caso, las jubilaciones o pensiones del personal de confianza a cargo de los organismos descentralizados, las empresas públicas del Estado… no deberán exceder de la mitad de la remuneración establecida para la persona titular de la Presidencia de la República en el presupuesto correspondiente”

¿A quiénes aplicaría y quiénes quedan fuera?

La reforma detalla que las Fuerzas Armadas quedarán exentas de este límite, así como las jubilaciones o pensiones que se constituyan a partir de las aportaciones voluntarias a los sistemas de ahorro para el retiro basadas en cuentas individuales.

Además, la reforma no aplicará a trabajadores sindicalizados o con base, sino únicamente a los servidores públicos de confianza.

Se establece un artículo segundo transitorio el cual indica que una vez publicado el decreto todas las jubilaciones o pensiones que se hayan otorgado con anterioridad deberán ajustarse al límite establecido, incluyendo las que se encuentren vigentes.

