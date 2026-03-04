Puente de marzo 2026: por qué el lunes 16 no hay clases ni trabajan muchos en México

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El lunes 16 de marzo de 2026 no habrá clases ni trabajo para muchas personas en México debido a que es día de descanso obligatorio, según la Ley Federal del Trabajo (LFT). La fecha corresponde al tercer lunes de marzo, en conmemoración del natalicio de Benito Juárez, que se celebra oficialmente el 21 de marzo.

De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, el tercer lunes de marzo es uno de los días marcados como descanso obligatorio en todo el país.

Por qué el lunes 16 de marzo es descanso obligatorio

Aunque el natalicio de Benito Juárez es el 21 de marzo, la ley establece que la conmemoración se recorra al tercer lunes del mes para generar un puente largo.

El artículo 74 de la LFT contempla como descansos obligatorios:

1 de enero

Primer lunes de febrero (5 de febrero)

Tercer lunes de marzo (21 de marzo)

1 de mayo

16 de septiembre

Tercer lunes de noviembre (20 de noviembre)

1 de octubre cada seis años (cambio de Poder Ejecutivo)

25 de diciembre

El que determinen las leyes electorales

Esto significa que el lunes 16 será inhábil para la mayoría de personas trabajadoras y estudiantes.

Qué pasa si trabajas el 16 de marzo

El artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo señala que, si una persona trabaja en un día de descanso obligatorio, debe recibir su salario normal más el doble por el servicio prestado. Es decir, se paga salario triple.

Si además el descanso cae en domingo, se debe cubrir la prima dominical, conforme al artículo 71 de la LFT.

Quién fue Benito Juárez

Benito Juárez nació el 21 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatao, Oaxaca. Fue presidente de México de 1858 a 1872 y es conocido como el “Benemérito de las Américas”. Impulsó las Leyes de Reforma y defendió la Constitución de 1857.

El siguiente descanso obligatorio después de marzo será el 1 de mayo, Día del Trabajo.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.