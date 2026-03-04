Oposición en Senado alerta por “plan B” electoral de Morena con aval de la Corte

GENERANDO AUDIO...

Senadores de oposición advirtieron que el llamado “plan B” de la reforma electoral podría consistir en modificar leyes secundarias y no la Constitución, con la expectativa de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación las valide en caso de ser impugnadas. La postura fue fijada este martes en el Senado, en medio del debate sobre la iniciativa presidencial.

El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, señaló que sería grave impulsar cambios legales contrarios a la Constitución con la esperanza de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación los convalide.

Oposición en el Senado advierte sobre reforma electoral

Anaya afirmó que, en un país democrático, sería impensable aprobar una reforma legal que contradiga la Carta Magna. Acusó a Morena de intentar imponer cambios que afectarían el equilibrio electoral.

Por su parte, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manuel Añorve Baños, expresó su confianza en que la iniciativa no prospere en la Cámara de Diputados y señaló que la propuesta podría afectar incluso a los partidos aliados del oficialismo.

Añorve sostuvo que, según versiones al interior del Congreso, la reforma buscaría reducir el peso político de fuerzas como el Partido Verde y el PT dentro de las negociaciones electorales.

PVEM separa reforma de alianza con Morena

En tanto, el senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jorge Carlos Ramírez Marín, afirmó que una eventual votación en contra de la reforma no pondría en riesgo la alianza electoral con Morena.

Indicó que una cosa son los acuerdos de plataforma política y otra distinta una iniciativa que impacta la vida interna de los partidos.

El debate sobre la reforma electoral continuará en el Congreso en los próximos días, mientras las bancadas definen su postura frente a posibles cambios constitucionales o legales.

