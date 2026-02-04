Adán Augusto niega investigación en EE. UU. por huachicol fiscal

GENERANDO AUDIO...

Adán Augusto negó estar implicado en huachicol fiscal. Foto: Cuartoscuro

El senador de Morena y excoordinador de su bancada en la Cámara Alta, Adán Augusto López Hernández, negó estar involucrado en huachicol fiscal y aseguró desconocer cualquier investigación en su contra por parte de autoridades de Estados Unidos.

Previo al inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones en el Senado, el legislador afirmó que las versiones que lo señalan carecen de sustento y responden a una campaña política construida desde la oposición y algunos actores del propio movimiento.

“Me preguntaban de una nota de huachicol fiscal, yo les puedo asegurar que en ese asunto, que en realidad no debería llamarse huachicol fiscal porque es contrabando, yo no tengo el menor involucramiento”, sostuvo.

“Si existiera una investigación, ya habría comparecido”, afirma

Adán Augusto López aseguró que, de existir siquiera una indagatoria formal en su contra, él ya habría acudido a rendir declaración ante las autoridades correspondientes.

“Tengan la seguridad de que si hubiese la mínima investigación, yo ya me hubiese presentado ante la autoridad a rendir mi declaración”, afirmó.

El senador insistió en que los señalamientos forman parte de una narrativa basada en mentiras e inexactitudes, impulsada con fines políticos.

Defiende su patrimonio y rechaza irregularidades

El legislador también defendió su situación patrimonial y aseguró no avergonzarse de su origen ni de sus bienes, al reiterar que no existe ninguna investigación en su contra.

“Hoy lo dijo la presidenta que no había ninguna investigación, yo, de mi patrimonio no me avergüenzo, les platiqué de dónde venía”, declaró.

Añadió que los señalamientos responden a una campaña construida con información falsa.

“Fue una campaña construida a base de mentiras e inexactitudes”, subrayó.

Descarta coordinar campaña y asume labor territorial en Morena

Sobre versiones que lo colocaban como posible coordinador de campaña de Andrés Manuel López Beltrán, Adán Augusto López negó categóricamente esa posibilidad.

“Esa versión existe solamente en la imaginación retorcida de Roberto Madrazo”, respondió.

El senador explicó que su nuevo encargo dentro de Morena estará enfocado en el trabajo territorial y en la organización político-electoral rumbo a los comicios intermedios.

“Siempre he sido alguien dedicado al territorio, a la organización político electoral… no va a ser fácil el 27”, advirtió.

Respalda a Andrea Chávez y denuncia campaña en su contra

Finalmente, Adán Augusto López expresó su respaldo a la senadora Andrea Chávez, al considerar que enfrenta una campaña de desprestigio en su contra rumbo a la elección en Chihuahua.

“Ha sido objeto de una campaña a base de infundios… piensan que inundando las redes la van a descarrilar, pero se equivocan”, afirmó.

Sostuvo que la legisladora es la mejor posicionada dentro de Morena y aseguró que será la próxima candidata y gobernadora del estado.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.