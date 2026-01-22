Adolescentes lideran desapariciones recientes de 2026 en México

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

En solo una semana, del 12 al 18 de enero de 2026, se reportaron 160 personas desaparecidas en México, y el foco está en adolescentes y jóvenes, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Del total, 102 personas siguen sin ser localizadas, mientras que 58 fueron encontradas, incluidas tres sin vida.

Los datos muestran que las desapariciones no se distribuyen de forma pareja, sino que se concentran en edades específicas y en entidades clave, con la Ciudad de México a la cabeza.

Desapariciones golpean a adolescentes y jóvenes

El grupo más afectado durante este periodo fue el de 15 a 19 años, donde se registraron 59 desapariciones, de las cuales 41 corresponden a mujeres y 18 a hombres.

Otros rangos con alta incidencia fueron:

10 a 14 años: 19 casos

19 casos 20 a 24 años: 18 casos

En total, 84 hombres y 76 mujeres fueron reportados como desaparecidos en una sola semana, lo que confirma que la problemática impacta de forma directa a población joven.

Por entidad, la Ciudad de México registró 38 personas desaparecidas, la cifra más alta del país en ese lapso. Este dato coloca a la capital como el principal punto de concentración de reportes recientes.

El acumulado en el gobierno de Claudia Sheinbaum

En lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum, los registros oficiales contabilizan 44 mil 269 personas desaparecidas en el país:

27 mil 965 hombres

16 mil 290 mujeres

14 casos indeterminados

Los estados que concentran la mayoría de los casos

Entre el 30 de septiembre de 2024 y el 28 de diciembre de 2025, los 10 estados con más desaparecidos suman 29 mil 887 casos, encabezados por:

Estado de México

Nuevo León

Ciudad de México

Guanajuato

Puebla

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.