Unir Infonavit y crédito bancario eleva el presupuesto para tu nueva casa

El Infonavit cuenta con un esquema de financiamiento que permite adquirir vivienda aun sin una relación laboral asalariada vigente, siempre que el trabajador tenga ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda. Se trata de Cuenta Infonavit + Crédito Bancario, una modalidad de cofinanciamiento con una entidad financiera.

Este esquema permite comprar vivienda nueva o usada, utilizando el ahorro de la Subcuenta como parte del enganche y complementándolo con un crédito otorgado por un banco participante, el cual se encarga de gestionar el trámite ante el instituto.

¿Qué es Cuenta Infonavit + Crédito Bancario?

Cuenta Infonavit + Crédito Bancario es una alternativa dirigida a personas que no están activas laboralmente, pero que no han usado antes un crédito Infonavit y cuentan con recursos en su Subcuenta de Vivienda.

La entidad financiera evalúa los ingresos del solicitante, define el monto del crédito, la tasa de interés bancaria y el plazo, el cual aplica tanto para la parte del banco como para el porcentaje que aporta el Infonavit.

El papel del banco y del Infonavit en el crédito

El banco seleccionado determina el monto del financiamiento con base en la capacidad de pago y sus propias políticas de crédito. En el caso del Infonavit, la tasa de interés es fija de 10.45% para el porcentaje que otorga el instituto.

El ahorro de la Subcuenta de Vivienda puede utilizarse para cubrir parte del enganche, sin que el solicitante tenga que realizar aportaciones adicionales al Infonavit.

Requisitos para acceder al esquema

Para obtener este tipo de financiamiento, el Infonavit establece los siguientes requisitos:

Ahorro disponible en la Subcuenta de Vivienda

Registro en una AFORE

No haber tenido un crédito Infonavit previo

Cumplir con los criterios del banco

Obtener el Certificado Cuenta Infonavit + Crédito Bancario en Mi Cuenta Infonavit

en Comprobar ingresos conforme a las políticas de la entidad financiera

conforme a las políticas de la entidad financiera Acreditar el curso “Saber más para decidir mejor”

Con qué bancos se puede tramitar el crédito

Las entidades financieras que participan en este esquema son Banorte, BBVA, HSBC, Mifel, Santander y Scotiabank.

El crédito puede ser individual o conyugal, siempre que ambos solicitantes cumplan con los requisitos. No aplica para la modalidad de Unamos Créditos.

¿Hasta qué edad se puede contratar este crédito?

El Infonavit establece un límite entre la edad del trabajador y el plazo del crédito:

En hombres , la suma no debe exceder 70 años

, la suma no debe exceder En mujeres, el límite es de 75 años

Este criterio se fija desde la precalificación y no es modificable.

Lo que sí cubre y lo que no incluye este esquema

Este esquema no incluye ecotecnologías ni el Fondo de Protección de Pagos. El trámite se realiza a través de Mi Cuenta Infonavit y con la entidad financiera seleccionada, que es la responsable de la contratación y gestión del crédito.

Cuenta Infonavit + Crédito Bancario amplía la posibilidad de acceso a vivienda para personas con ahorro acumulado, aun cuando no mantengan una relación laboral vigente.

