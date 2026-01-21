Gertz Manero comparecerá el jueves para ratificación como embajador en Reino Unido

GENERANDO AUDIO...

El exfiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, comparecerá este jueves ante la Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente, como parte del proceso para su ratificación como embajador de México en el Reino Unido, informaron legisladores.

La comparecencia está programada para las 11:30 horas y forma parte del trámite del nombramiento propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales, Verónica Noemí Camino Farjat, explicó que la sesión iniciará con un mensaje de Gertz Manero.

“Primero empezaría el doctor con un mensaje, posteriormente estarían los grupos parlamentarios con sus distintas preguntas y posteriormente ya el cierre por parte del doctor. Posteriormente, ya se dará la discusión en torno a esta ratificación”, Verónica Noemí Camino Farjat, presidenta comisión de Asuntos Políticos e Internacionales

La senadora de Morena señaló que el proceso deberá concluirse antes del cierre de la Comisión Permanente, previsto para la próxima semana, a fin de que el resultado sea notificado a la Presidencia de la República.

En ese sentido, confió en que el trámite avance dentro de los tiempos legislativos establecidos.

“Nosotros debemos sacar, si el asunto se está trabajando en Comisión Permanente, recordemos que la comisión cierra la siguiente semana. Entonces deberá concluirse el proceso completo para que esto ya pueda ser un hecho y sea notificado a la presidenta de la República”, Verónica Noemí Camino Farjat, presidenta comisión de Asuntos Políticos e Internacionales

En la sesión de este miércoles, el Pleno de la Comisión Permanente envió la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum a comisiones.

La secretaria de la Comisión Permanente, Gina Gerardina Campuzano González, dio lectura al acuerdo para nombrar a Alejandro Gertz Manero como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, así como ante organismos internacionales con sede en ese país.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Kenia López Rabadán, instruyó turnar el nombramiento a la Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales.

De ser aprobado por la comisión, el Pleno deberá ratificar el nombramiento de Gertz Manero el próximo lunes en su sesión.

