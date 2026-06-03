Adultos mayores con Inapam pueden obtener salario y aguinaldo; así funciona el programa

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Foto ilustrativa: Getty Images

Las personas que cuentan con credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) pueden acceder a oportunidades de trabajo con salario y prestaciones de ley, incluido el aguinaldo, mediante el programa Vinculación Productiva para Personas Adultas Mayores, una estrategia que busca impulsar su inclusión social y económica.

A través de este servicio, el Inapam conecta a las personas adultas mayores que desean incorporarse o mantenerse activas en actividades productivas con opciones que les permitan generar ingresos propios y continuar participando en el mercado laboral.

¿Cómo funciona la Vinculación Productiva del Inapam?

El programa contempla dos modalidades para las personas adultas mayores.

La primera es el Sistema de Personas Voluntarias Empacadoras de Mercancía, mediante el cual los participantes realizan actividades de empacado en tiendas de autoservicio y reciben una retribución económica voluntaria por parte de las personas usuarias.

La segunda modalidad es el empleo formal, que permite a las personas adultas mayores incorporarse o permanecer en el mercado laboral percibiendo una remuneración económica y prestaciones de ley.

De acuerdo con el Inapam, las empresas públicas y privadas que participan en esta estrategia son las responsables de la contratación y del otorgamiento de las prestaciones correspondientes conforme a la ley.

Requisitos para participar en el programa del Inapam

El Servicio de Vinculación Productiva es gratuito y se realiza de manera presencial en módulos de todo el país. Para ubicar el más cercano, puedes dar clic en el siguiente ENLACE.

Para incorporarse, las personas interesadas deben presentar:

Credencial INAPAM

CURP

El horario de atención es de 8:00 a 14:00 horas.

¿Qué prestaciones pueden recibir los adultos mayores?

Las personas adultas mayores que accedan a un empleo formal mediante este esquema pueden recibir las prestaciones laborales que correspondan conforme a la legislación vigente.

Además del salario, el programa contempla la posibilidad de acceder a prestaciones de ley otorgadas por las empresas contratantes.

El objetivo es favorecer la inclusión económica de las personas adultas mayores, aprovechar su experiencia y capacidades, así como contribuir a evitar la discriminación por edad.

También existe la modalidad de empacadores voluntarios

En el caso del Sistema de Personas Voluntarias Empacadoras de Mercancía, la actividad consiste exclusivamente en empacar productos en tiendas de autoservicio.

El Inapam precisa que en esta modalidad no existe una relación laboral entre la tienda y la persona adulta mayor, por lo que no se celebra un contrato de trabajo ni se generan obligaciones laborales entre ambas partes.

Sin embargo, esta actividad permite obtener un ingreso económico complementario en espacios seguros y accesibles, además de fomentar la convivencia e integración social.

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