Protestas de la CNTE y plantón en Zócalo siembran incertidumbre a días del Mundial 2026

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Las manifestaciones aumentaron en los últimos días. Foto: Cuartoscuro.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha intensificado sus protestas hasta el punto de generar incertidumbre a una semana de la inauguración del Mundial de Futbol 2026 en la Ciudad de México (CDMX).

La CNTE inició sus manifestaciones en la capital desde el 15 de mayo; estas fueron aumentando hasta alcanzar un punto álgido el pasado 1 de junio, cuando los agremiados, provenientes principalmente de estados como Oaxaca y Chiapas, llamaron a un paro nacional.

Ese mismo día, usaron cuerdas para derribar las estatuas de futbolistas en Reforma que formaban parte de la exposición “Gigantes del Futbol”: una de las tantas exposiciones temporales en la CDMX por la justa deportiva.

“Esto va a ser una cosa de muchas que en 10 días no se va a resolver”, dijo Darío González a AFP, quien caminaba por el paseo donde cayeron las estatuas.

En cambio, la plancha del Zócalo está rodeada de vallas metálicas para impedir el ingreso de manifestantes del CNTE en las protestas diarias en CDMX, quienes mantienen un plantón en calles del Centro Histórico como Tacuba, 5 de Mayo y 20 de Noviembre en vísperas del Mundial 2026. En la emblemática plaza se colocará el Fan Fest de la FIFA, entre el 11 y el 19 de julio.

“Muchos comercios se vieron forzados a cerrar y el ya caótico tránsito capitalino solo empeora con cada protesta”, destacó AFP.

Claudia Sheinbaum asegura que hay provocaciones

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha insistido en que el diálogo está abierto, aunque la CNTE reclama que el Ejecutivo no quiere cumplir con sus demandas puntuales.

Desde la conferencia de prensa matutina, la mandataria cuestionó que un presunto grupo de choque incentivó las agresiones desde la CNTE, que derivaron en el uso de gases lacrimógenos por parte de las autoridades en la manifestación del 3 de junio.

Con ello, aseguró que la oposición de derecha busca provocarlos para que comentan alguna represión.

“Quieren que caigamos en una represión para la antesala del Mundial”, dijo la mandataria izquierdista.

El especialista en el magisterio, Luis Hernández Navarro, consideró que una reunión entre la CNTE y Claudia Sheibaum ayudaría a “bajar esta tensión”.

Sin embargo, el pasado 3 de julio, la mandataria reiteró que no se reunirá con ellos, debido a que la SEP y Segob tienen las “facultades” para concretar un acuerdo.

Demandas incumplidas

Aunque la presidenta ha manifestado su apertura al diálogo, analistas dijeron a AFP que su gobierno no está atendiendo a tiempo las demandas del magisterio.

El Gobierno Federal está “paralizado, incapaz de responder” ante una crisis a la que no está acostumbrado por sus altos índices de popularidad, dijo el analista Sergio Aguayo, profesor del Colegio de México.

“Están actuando con la lógica de suponer que no hay inconformidades reales, que no hay causas legítimas”, puntualizó.

Principales demandas de la CNTE

Aumento salarial del 100% directo al sueldo base y homologación de prestaciones.

Abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 para volver a un sistema de pensiones públicas sin Afores, permitiendo la jubilación con el 100% de salario.

CNTE, el cuerpo que incómoda a todos los gobiernos

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación surgió en 1979 como una respuesta izquierdista ajena al oficialismo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), cuerpo que ha hecho comparsa con gobiernos durante décadas.

Por eso, la CNTE es descrito como un gremio incómodo para expresidentes del PRI, PAN, y ahora Morena.

Para el especialista Luis Hernández Navarro, es un movimiento que “responde a problemas reales que hay en el magisterio”, explicó AFP.

Descartan represión contra la CNTE por protestas en CDMX ante el Mundial 2026

Sergio Aguayo consideró que es “casi imposible” que Claudia Sheinbaum use la fuerza para controlar estas protestas, tras el antecedente de la masacre de Tlatelolco de 1968.

Sobre todo, porque las presidenta se dice “hija del 68” debido a que su madre, entonces catedrática, apoyó a los estudiantes y fue destituida, subrayó AFP. En uno de sus primeros actos como presidenta, ofreció una “disculpa pública” por la masacre.

Mientras tanto, los días pasan y la certidumbre aumenta, entre llamados a “expresar legítimamente las demandas de este movimiento sin afectar innecesariamente la vida cotidiana de la población”, como dijo la titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez.

Además, en CDMX crece la sombra de otros problemas ajenos al de la CNTE, como la crisis de los desaparecidos donde las familias quieren aprovechar el Mundial 2026 para exponer este problema ante los ojos del mundo.

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