Carta de AMLO a Donald Trump envía un mensaje a Morena, analiza experta
La reciente reaparición pública de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a colocar al expresidente en el centro del debate político nacional, toda vez que su carta enviada a Donald Trump también manda un mensaje a Morena, subrayó la analista Alejandra Cullen.
En entrevista A las Nueve en Uno, la especialista consideró que la aparición de López Obrador sigue teniendo peso entre las bases de Morena y dentro de la estructura política del movimiento.
Un mensaje a Morena
También planteó que la carta de AMLO hacia Donald Trump podría estar dirigidos tanto a simpatizantes como a actores políticos que enfrentan presiones externas. Destacó que el texto envía un mensaje de “no se preocupen, aquí estoy y vamos a entrar juntos”.
Asimismo, Alejandra Cullen destacó que la relación bilateral, los señalamientos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado y el discurso soberanista podrían influir en el escenario político rumbo a las próximas elecciones federales.
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