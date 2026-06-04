Sheinbaum aclara si habrá clases y home office en la inauguración del Mundial y juegos del TRI

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Foto: Shutterstock | Getty Images

A pocos días del arranque de la Copa Mundial 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no existe una instrucción federal para suspender clases o implementar jornadas de trabajo a distancia durante la inauguración del torneo.

La mandataria explicó que cualquier medida relacionada con horarios laborales o actividades escolares dependerá de las autoridades de cada entidad, especialmente en las ciudades que serán sede de partidos mundialistas.

Sheinbaum aclara si habrá suspensión de clases y home office por el Mundial 2026

Durante la conferencia matutina de este jueves 4 de junio, la mandataria federal fue cuestionada sobre la posibilidad de suspender actividades escolares y laborales durante los partidos del Mundial 2026, particularmente en la jornada inaugural.

Sheinbaum señaló que el Gobierno de la Ciudad de México ya entró en contacto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para analizar facilidades dirigidas a los trabajadores del sector público.

“El Gobierno de la Ciudad de México entró en contacto con la Secretaría del Trabajo para dar algunas facilidades para los trabajadores del Gobierno, que es más fácil” Presidenta Claudia Sheinbaum.

Respecto a los empleados de la iniciativa privada, explicó que cualquier medida deberá surgir de las propias empresas, ya que declarar un día no laborable implicaría efectos previstos en la Ley Federal del Trabajo.

“En el caso de los trabajadores de la iniciativa privada tiene que ser a partir de las propias empresas, porque si se declara un día no laborable entra a la Ley Federal del Trabajo y tienen que darse horas extras. Si se trabaja, entonces es una condición distinta” Presidenta Claudia Sheinbaum.

La presidenta también informó que se está orientando a que durante los días de partido, incluida la inauguración, pueda haber suspensión de clases y facilidades para que la población siga los encuentros en las entidades sede: Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.

“Pero se está orientando en general a que los días de partido, la inauguración, los partidos en la Ciudad de México, los partidos en Nuevo León y los partidos en Jalisco, pueda haber esta suspensión de clases y alguna orientación para que se pueda ver el partido” Presidenta Claudia Sheinbaum.

No obstante, puntualizó que cualquier decisión de carácter nacional no está contemplada y que corresponderá a cada entidad federativa determinar las medidas que considere pertinentes.

“Ya a nivel nacional, es distinto, ya cada estado tiene que tomar su propia decisión y lo importante es que se den todas las condiciones para que se pueda desarrollar la inauguración y todos los partidos” Presidenta Claudia Sheinbaum.

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