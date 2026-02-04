Las de hoy | 4 de febrero de 2026
UnoTV presenta las noticias principales este 4 de febrero de 2026
El Universal: Ahora Layda desata crisis política hasta en Morena
Después de censurar a policías, ciudadanos, periodistas y rectores, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, abrió otro frente con sus correligionarios en el Congreso local.
Reforma: Renuevan envío de libros a Cuba
AMLO hizo entregas en 2023; Sheinbaum reactiva con lote en 2025.
Excélsior: Van a obras públicas 5.6 billones de pesos
El gobierno federal busca dinamizar la economía mediante la construcción de infraestructura estratégica en rubros como energía, transporte, salud y educación.
Milenio Diario: Armadoras quieren el T-MEC, pero discrepan de las reglas de origen
Volkswagen, Nissan, General Motors y Toyota remiten cartas a la Oficina del Representante Comercial estadounidense en las que hacen énfasis en los beneficios del tratado.
La Jornada: Anuncian inversión en infraestructura de 1.6 billones este año
Equivale a dos puntos porcentuales del PIB, señala Hacienda.
El Financiero: Lanzan plan de inversión mixta por 5.6 billones de pesos en infraestructura
Este año se destinarán 722 mil millones de pesos; será palanca para alcanzar un crecimiento del PIB de hasta 3%.
El Economista: Gobierno presenta plan de inversión por 5.6 billones de pesos para infraestructura
Durará cinco años e incluirá ocho sectores, señala Sheinbaum.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento