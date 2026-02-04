Las de hoy | 4 de febrero de 2026

GENERANDO AUDIO...

UnoTV presenta las noticias principales este 4 de febrero de 2026

El Universal: Ahora Layda desata crisis política hasta en Morena

Después de censurar a policías, ciudadanos, periodistas y rectores, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, abrió otro frente con sus correligionarios en el Congreso local.

Reforma: Renuevan envío de libros a Cuba

AMLO hizo entregas en 2023; Sheinbaum reactiva con lote en 2025.

Excélsior: Van a obras públicas 5.6 billones de pesos

El gobierno federal busca dinamizar la economía mediante la construcción de infraestructura estratégica en rubros como energía, transporte, salud y educación.

Milenio Diario: Armadoras quieren el T-MEC, pero discrepan de las reglas de origen

Volkswagen, Nissan, General Motors y Toyota remiten cartas a la Oficina del Representante Comercial estadounidense en las que hacen énfasis en los beneficios del tratado.

La Jornada: Anuncian inversión en infraestructura de 1.6 billones este año

Equivale a dos puntos porcentuales del PIB, señala Hacienda.

El Financiero: Lanzan plan de inversión mixta por 5.6 billones de pesos en infraestructura

Este año se destinarán 722 mil millones de pesos; será palanca para alcanzar un crecimiento del PIB de hasta 3%.

El Economista: Gobierno presenta plan de inversión por 5.6 billones de pesos para infraestructura

Durará cinco años e incluirá ocho sectores, señala Sheinbaum.

