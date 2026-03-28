Lanzan Operativo Delta 30: vigilará carreteras y autobuses en Semana Santa

GENERANDO AUDIO...

Carreteras en México. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) pondrá en marcha el Operativo 30 Delta Semana Santa 2026 del 27 de marzo al 12 de abril, con el objetivo de reforzar la seguridad en carreteras y terminales de autobuses durante el periodo vacacional.

Este operativo será coordinado por la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte (DGPMPT), que realizará exámenes médicos aleatorios a conductores del autotransporte federal, tanto de pasajeros como de carga, para verificar que se encuentren en condiciones adecuadas para manejar.

Revisarán a conductores en carreteras y terminales

Durante el periodo vacacional, se desplegarán 17 unidades médicas en siete puntos carreteros y 19 terminales de autobuses en distintas zonas del país.

A los operadores se les aplicarán diversas evaluaciones médicas para detectar posibles riesgos al conducir. Entre los estudios que se realizarán destacan:

Inspección general del conductor

Interrogatorio médico intencionado

Valoración de signos vitales

Revisión de reflejos oculares y coordinación psicomotriz

Exploración del área cardiaca

Detección de consumo de alcohol

Identificación de signos de cansancio

Detección de sustancias de abuso

Estas revisiones buscan prevenir accidentes en carreteras, especialmente durante temporadas de alta movilidad como Semana Santa, cuando aumenta el número de viajeros en todo el país.

Teléfonos de emergencia disponibles durante Semana Santa

Además del operativo médico, las autoridades recordaron que existen números de emergencia disponibles para brindar apoyo a conductores y viajeros durante su tránsito por las carreteras federales.

Los números que estarán activos son:

Emergencias generales: 911

911 Capufe: 074

074 Cruz Roja: 55 53 95 11 11

55 53 95 11 11 Guardia Nacional: 088

La SICT informó que estas acciones son parte de la estrategia del Gobierno de México para garantizar la seguridad de turistas y automovilistas durante las vacaciones de Semana Santa 2026.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.