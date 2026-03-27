Que existan 3 mil 869 carpetas no refleja una baja en desapariciones, sino barreras para denunciar: ProDH

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Cifras de desaparecidos minimizan crisis, afirman organizaciones. Foto: Cuartoscuro

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (ProDH) cuestionó las cifras de personas desaparecidas presentadas por la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina, al advertir que las 3 mil 869 carpetas de investigación reportadas no reflejan una disminución, sino posibles barreras para denunciar.

El organismo señaló que esta cifra, junto con el resto de los datos presentados, contrastan con el universo de más de 132 mil personas desaparecidas en el país, lo que, en su opinión, evidencia inconsistencias que preocupan a organizaciones de derechos humanos.

ProDH cuestiona las cifras de desaparecidos en México

El ProDH coincidió con colectivos de familiares en la necesidad de mejorar los registros y transparentar las metodologías utilizadas por el Gobierno federal; sin embargo, advirtió que la premisa de que la mayoría de las desapariciones son ausencias voluntarias minimiza la responsabilidad del Estado.

En este sentido, recordó que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU activó el artículo 34 al considerar que en México las desapariciones ocurren de manera generalizada, lo que contradice la narrativa oficial.

Cifras de desaparecidos: acotaciones que reducen la dimensión de la crisis

El organismo señaló que acotar a 43 mil 128 el número de personas desaparecidas reduce la dimensión del problema en el país.

Además, expresó preocupación por los más de 46 mil registros clasificados con “datos insuficientes”, para los cuales —indicó— no se han anunciado acciones de localización, lo que en la práctica traslada esa responsabilidad a las familias.

“El problema del Registro es responsabilidad de las autoridades, no de quienes denuncian”, subrayó.

Carpetas de investigación y barreras para denunciar desapariciones

Respecto a las 3 mil 869 carpetas de investigación reportadas, el ProDH afirmó que esta cifra no refleja la ausencia de delitos, sino las dificultades que enfrentan las familias para acceder a la justicia.

El organismo advirtió que estas barreras se agravan en contextos donde las redes criminales tienen alcance en las fiscalías, lo que inhibe la denuncia.

Además, recordó que la obligación de iniciar investigaciones ya existe, pero sin medidas que la garanticen, estas limitaciones persistirán.

Sobre el dato de más del 90% de localizaciones, el Centro señaló que muchas no son resultado de acciones del Estado, sino del trabajo de las propias familias y sus redes comunitarias.

Impunidad en desapariciones: más del 99.9%, según comité de la ONU

En cuanto a las detenciones anunciadas por el Gobierno federal, el ProDH advirtió que no son un indicador confiable de combate a la impunidad si no derivan en sentencias.

El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU ha documentado niveles de impunidad superiores al 99.9% en estos casos.

El organismo agregó que, a lo largo de distintas administraciones, las acciones se han centrado en ajustes a las cifras, sin la implementación de una Política Nacional de Prevención y Erradicación integral, como la recomendada por instancias internacionales.

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