Causa en Común critica depuración del registro de desaparecidos

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La organización Causa en Común criticó la depuración del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) y aseguró que la medida exhibe la precariedad de la información y la debilidad de las instituciones encargadas de generar los datos sobre desapariciones en México.

El posicionamiento fue difundido el 27 de marzo de 2026, luego de que el Gobierno federal informara sobre la actualización y depuración del registro nacional de personas desaparecidas.

Depuración del Registro de desaparecidos genera críticas

La organización señaló que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas es un sistema inaccesible, sin reglas claras y sin mecanismos independientes de verificación, por lo que las reclasificaciones de casos generan dudas.

Según el posicionamiento, la depuración presentada por autoridades federales indica que de 130 mil 178 registros:

46 mil 742 casos (36%) son registros incompletos

40 mil 308 casos (31%) corresponden a personas con actividad posterior a su desaparición

43 mil 128 casos (33%) se consideran desapariciones verificadas

Sólo 3 mil 869 casos están vinculados a una carpeta de investigación

La organización señaló que estos datos deben analizarse con reserva debido a la falta de acceso a las bases de datos y a la metodología utilizada.

Piden fortalecer búsqueda e identificación forense

La organización advirtió que las depuraciones del registro podrían convertirse únicamente en ajustes estadísticos si no se fortalecen las instituciones encargadas de la búsqueda de personas.

También señalaron que México aún no cuenta con un balance oficial confiable del total de personas desaparecidas, a ocho años de la Ley General en Materia de Desaparición.

Entre las acciones urgentes que señalaron están:

Fortalecer búsquedas en campo

Acelerar procesos de identificación forense

Dar más recursos a fiscalías

Fortalecer comisiones de búsqueda

La organización afirmó que el problema de las desapariciones no debe tratarse como un tema mediático, sino como un problema de seguridad y justicia que requiere acciones institucionales.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.