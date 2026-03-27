Pemex asegura que playas del Golfo están limpias; imágenes revelan chapopote antes de Semana Santa

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Aun se observan residuos de chapopote en playas. Cuartoscuro

Petróleos Mexicanos (Pemex) aseguró que las playas del Golfo de México afectadas por el reciente derrame de hidrocarburos se encuentran limpias y en condiciones para uso recreativo, previo al inicio de Semana Santa; sin embargo, en redes sociales continúan circulando imágenes y videos que muestran restos de chapopote en algunas zonas.

Las declaraciones se dieron tras un recorrido aéreo realizado el 24 de marzo por el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, quien supervisó áreas entre Coatzacoalcos y Alvarado, donde se registró el impacto del derrame.

Pemex reporta avance del 90% en limpieza de playas

Durante el sobrevuelo, el funcionario afirmó que ya no se observan afectaciones relevantes por hidrocarburos en puntos como Playa Linda y el malecón de Coatzacoalcos.

“Ya no se observa ninguna problemática relacionada con hidrocarburos… vamos en un 90% de avance”, señaló.

También indicó que zonas como la laguna del Ostión fueron intervenidas con barreras de contención, las cuales ya fueron retiradas tras considerar que el área se encuentra sin riesgo.

Además, el director sobrevoló en playas de Tabasco, como Paraíso, y en puntos como Playa del Sol, donde aseguró que no se registran nuevos arribos de residuos, mientras continúan labores preventivas y de limpieza.

Redes sociales documentan restos de chapopote en costas

Pese a estos reportes y posterior al sobrevuelo del titular de la empresa paraestatal, usuarios en plataformas digitales han difundido contenido que muestra la presencia de residuos en playas de Veracruz y otras zonas del Golfo.

En TikTok, la usuaria Karen Landero señaló que aún hay restos de chapopote en playas donde incluso ya hay familias realizando actividades recreativas.

En la misma plataforma, xferchover documentó la llegada de residuos al puerto de Veracruz, aunque indicó que son menores y que continúan las labores de limpieza.

En Facebook, Enrique Tovar compartió imágenes del 26 de marzo en playas como Villa del Mar y Playa Martí, donde se observan residuos de hidrocarburo, mientras brigadas siguen retirando material.

Labores de limpieza continúan en zonas afectadas

Las acciones de remediación siguen en distintas áreas. En la comunidad de Barrillas, en Coatzacoalcos, se han recolectado cerca de 40 toneladas de hidrocarburo, que permanecen confinadas en un predio en espera de disposición final.

Estas labores son realizadas por empresas contratadas por Pemex, en coordinación con autoridades y apoyo de voluntarios, como parte de la estrategia de contención tras el derrame.

Persisten reportes en ríos y otras playas del Golfo

Además de playas, también se han reportado residuos en cuerpos de agua como el río Papaloapan. El periodista Josué Aguilar difundió un video donde un pescador limpia restos de hidrocarburo a una menor tras ingresar al agua.

En otros estados del Golfo, como Tamaulipas, también se han señalado posibles rastros en zonas como Playa Miramar y Playa Rancho Nuevo.

Contraste previo a temporada vacacional

Mientras Pemex sostiene que las condiciones son aptas para visitantes y que el avance de limpieza es significativo, los reportes ciudadanos muestran que en algunas zonas aún persisten residuos, aunque en menor cantidad y con trabajos de limpieza en curso.

El contraste se presenta a días del inicio de Semana Santa, una de las temporadas con mayor afluencia turística en las playas del Golfo de México.

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