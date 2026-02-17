Aeropuertos mexicanos impulsan desarrollo de Combustibles Sostenibles de Aviación

GENERANDO AUDIO...

Como parte de los compromisos globales y metas ambientales nacionales e internacionales, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) reafirmó su liderazgo en la estrategia nacional de descarbonización del transporte aéreo mediante la elaboración de una “Hoja de Ruta” para los Combustibles Sostenibles de Aviación (SAF, por sus siglas en inglés).

Desde 2024, el organismo ha consolidado acciones institucionales en materia de sostenibilidad aeronáutica y, en coordinación con distintas dependencias, impulsa esfuerzos para posicionar a México a la vanguardia en el desarrollo y uso de Sustainable Aviation Fuel.

ASA coordina estrategia nacional para combustibles sostenibles

En el marco del Foro Presencial de Combustibles Sostenibles de Aviación en México 2024, celebrado en el Centro Internacional de Instrucción de ASA (CIIASA), se reunieron representantes del sector aeronáutico nacional e internacional, autoridades federales y especialistas académicos.

El objetivo fue alinear acciones hacia la meta global de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050, en concordancia con los lineamientos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

ASA, junto con la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), encabezó cuatro mesas técnicas con la participación de las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Energía; Agricultura; y Medio Ambiente, además de organismos como la OACI y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Estas mesas permitieron definir la estructura estratégica, acordar acciones prioritarias y conformar grupos de trabajo para avanzar en la elaboración de la Hoja de Ruta de los SAF en México.

Proyectan plantas de SAF en CDMX y Cancún

El director general de ASA, el capitán Carlos Manuel Merino Campos, señaló que alinear la regulación, impulsar la innovación tecnológica y garantizar materias primas suficientes permitirá dar un paso decisivo hacia un sector aéreo más limpio y competitivo.

Asimismo, reconoció la colaboración de actores como la Comisión Nacional de Energía, Petróleos Mexicanos y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático para asegurar la viabilidad técnica y económica del proyecto.

En 2025, ASA consolidó su liderazgo en el suministro de turbosina en México, con más de 5 mil 400 millones de litros anuales, lo que fortalece su capacidad logística para integrar combustibles sustentables.

Como parte de la transición energética, se proyecta la construcción de plantas de SAF en una primera etapa en Ciudad de México y Cancún, destinadas a la mezcla de combustibles sostenibles como parte del cumplimiento de compromisos ambientales internacionales.

Academia y sector productivo se suman al desarrollo de turbosina verde

La iniciativa también ha involucrado al sector académico mediante el concurso nacional “Sustainable Aviation Fuels México 2025”, donde universidades presentaron proyectos sobre producción de turbosina verde a partir de residuos agrícolas.

Con estas acciones, ASA busca cumplir la meta Net Zero 2050, reducir emisiones y posicionar a México como actor competitivo en el mercado global de combustibles de aviación sostenibles, sin comprometer el desarrollo económico del país.

