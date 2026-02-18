Auditoría Superior reporta irregularidades por 59 mil mdp en Cuenta Pública 2024

GENERANDO AUDIO...

ASF detectó irregularidades en el ejercicio fiscal de 2024. Foto: Cuartoscuro

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por más de 59 mil millones de pesos en la tercera entrega de la Cuenta Pública 2024, correspondientes al último año del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con el informe presentado en la Cámara de Diputados, el monto observado asciende a 54 mil 344.2 millones de pesos, principalmente en el ejercicio de recursos federales por parte de gobiernos estatales, además de más de 5 mil millones pendientes de aclarar por parte del Poder Judicial, organismos autónomos y entes de la Administración Pública Federal.

Gobiernos estatales concentran 36% del monto observado

Según el reporte de la ASF, el 36% de las irregularidades detectadas corresponde a Gobiernos de las entidades federativas por la gestión de recursos de origen federal.

Asimismo, más de 5 mil millones de pesos quedaron pendientes de aclaración por parte del Poder Judicial, organismos constitucionalmente autónomos y dependencias federales. Dentro de este grupo, las Empresas del Estado concentraron la mayor parte del monto observado.

En las auditorías correspondientes a esta tercera entrega se han recuperado más de 2 mil millones de pesos a favor de la Federación.

Suman más de 65 mil mdp de presunto daño en 2024

Con la suma de las tres entregas de la Cuenta Pública 2024, el total de recursos señalados como presunto daño a la Hacienda Pública supera los 65 mil 169 millones de pesos, de acuerdo con cifras oficiales del órgano fiscalizador.

El informe fue presentado por el titular de la ASF, David Colmenares Páramo, en lo que podría ser su última entrega al frente del organismo, ya que concluye su periodo de ocho años.

Tras su participación en San Lázaro, el auditor evitó responder preguntas sobre una posible reelección y salió del recinto legislativo sin ofrecer declaraciones adicionales sobre el proceso de sucesión en la institución.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.