Marx Arriaga deja la SEP tras cuatro días “atrincherado” en su oficina

Marx Arriaga dejó instalaciones de la SEP. Foto: Uno TV

Marx Arriaga abandonó las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) luego de haber permanecido cuatro días “atrincherado” en la que fue su oficina hasta hace unos días, cuando fue destituido del cargo al frente de la Dirección de Materiales Educativos. Personal jurídico y de transparencia de la dependencia le entregó el documento que formaliza su salida como Director General de Materiales Educativos.

El oficio fue recibido y firmado por el propio exfuncionario dentro de su oficina, que ya lucía con menos libros y pertenencias, con lo que quedó oficialmente notificado de su separación del cargo.

“Aguantamos y nos dieron nuestro oficio como Dios manda, un oficio donde tuvo que aceptar la institución que ella está acabando la relación contractual”, Marx Arriaga, exdirector General de Materiales Educativos, SEP

Sin embargo, lanzó críticas contra la Secretaría de Educación Pública.

“Toda mi desconfianza a la Secretaría de Educación Pública, aquí estamos rodeados de cloacas que lo que quieren es regresar los contratos de los empresarios de la educación”, Marx Arriaga, exdirector General de Materiales Educativos, SEP

Con un cuadro de Karl Marx que, dijo, se lo regalaron al inicio de su trayectoria en la SEP, Arriaga ingresó a la estación del Metro Coyoacán de la Línea 3, tras salir de las instalaciones de la SEP en Avenida Universidad 1200.

Al interior de las instalaciones del Metro de la Ciudad de México, acompañantes de Marx Arriaga exigieron la salida de Mario Delgado, titular de la SEP. Al grito de “Fuera Mario”, mostraron su inconformidad.

Además, fue respaldado por compañeros en medio de gritos de “No estás solo”.

Caso Marx Arriaga

Marx Arriaga permanecía “atrincherado” luego de recibir un oficio por parte del departamento del Área Jurídica. Después, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la salida del exdirector se daba por desacuerdos en la modificación de los libros de texto.

En medio de la polémica, Arriaga aseguró que él seguía sus actividades de manera normal.

Tras la destitución de Marx, Mario Delgado confirmó, a través de su cuenta de X, la llegada a la Dirección de Materiales Educativos de Nadia López García, quien ocupará el cargo que hasta hace poco ostentaba Arriaga.

