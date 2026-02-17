Con gafete y traje: así operan estafadores para vender DVD falso en conciertos

GENERANDO AUDIO...

Estafan a fans con DVD del concierto. Foto: Cuartoscuro

Una persona denunció en redes sociales que fue víctima de una estafa con un DVD tras el concierto de My Chemical Romance del viernes 13 de febrero.

Según su testimonio, un hombre que se identificó como “Agente del GNP” ofreció discos con la supuesta grabación del concierto por 100 pesos. Al revisar el contenido, descubrió que el disco estaba completamente vacío.

La víctima explicó que el vendedor era “un señor gordito joven”, vestía traje y portaba un gafete con fotografía.

“Se subió a mi autobús un ‘agente de GNP’ a vender los DVD con el concierto grabado. Ayer verificando, me di cuenta de que es un disco virgen”. Víctima de estafa en el Estadio GNP

La víctima aseguró que decidió comprarlo porque ya tenía otro DVD antiguo del concierto de 2007 que le regalaron en sus XV años, y le pareció buena idea conservar también el recuerdo de esta presentación. Sin embargo, al revisar el producto, confirmó que no tenía ningún archivo grabado.

Estafa con DVD en conciertos

Otros usuarios señalaron que este tipo de prácticas suelen repetirse en conciertos masivos.

“En cada concierto es lo mismo, a veces son videos musicales de la banda, a veces son otras presentaciones que suben a YouTube”. Usuario de redes sociales

De acuerdo con testimonios, los estafadores venden cajas de DVD aparentemente oficiales, pero sin el contenido prometido. En este caso, el supuesto “agente” aseguró trabajar para el Estadio GNP, pues portaba un gafete con fotografía para engañar a sus víctimas.

¿Cuánto cuesta realmente un DVD virgen?

Un disco virgen puede costar alrededor de 5 pesos por pieza. La caja ronda los 10 pesos y la impresión de portada otros 10 pesos, aproximadamente. Es decir, el costo total del material podría ser cercano a 25 pesos, muy por debajo de los 100 pesos en que se vendió.

Hasta el momento, no se ha informado sobre alguna denuncia formal ante las autoridades. Se recomienda a los asistentes adquirir productos oficiales únicamente en puntos de venta autorizados.

