AICM repite como el tercer aeropuerto con más puntualidad en vuelos durante el 2025.

La Marina recibió dicha distinción. Foto: Cuartoscuro.

Por segundo año consecutivo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) quedó como el tercero con más puntualidad en vuelos a nivel mundial durante el 2025.

En el reporte On-Time Performance Review 2025, la empresa señaló que el AICM fue puntual en el 86.55% de los vuelos de salida.

Alrededor de 295 mil 737 vuelos despegaron del AICM dentro del margen de puntualidad. Es decir, con menos de 15 minutos de retraso, conforme al estándar internacional.

Con eso, el AICM figuró como el tercer aeropuerto del mundo con vuelos más puntuales, dentro de la categoría de aeropuertos grandes.

Solo fue superado por los aeropuertos internacionales Arturo Merino Benítez y Rey Khalid, de Chile y Arabia Saudita, respectivamente.

Cirium resaltó que el desempeño aeroportuario depende de varios factores, como:

Coordinación logística entre aerolíneas y terminales

Capacidad operativa ante saturación

Gestión del tráfico aéreo

Planeación de horarios

El pasado 4 de febrero, representantes de la Secretaría de Marina (Semar) recibieron formalmente este reconocimiento, ya que dicha institución administra el AICM.

En un comunicado, indicaron que este reconocimiento se debe al reordenamiento de slots y “su cumplimiento estricto”. También, “al trabajo coordinado de la comunidad aeroportuaria que involucra a aerolíneas, prestadoras de servicio, control de tránsito aéreo, autoridades y la administración aeroportuaria”.

De igual forma, Semar destacó que es el segundo año consecutivo que el AICM es reconocido por su puntualidad.

Indicó que, desde que asumieron la administración en 2022, los índices de puntualidad mejoraron cada año. En 2023, tuvieron un índice de puntualidad del 76.01%; en 2023 fue de 79.42%, mientras que en 2024 era del 84.04%

Aeroméxico, la aerolínea más puntual del mundo

De igual forma, Cirium reconoció a Aeroméxico como la aerolínea global más puntual del mundo durante el 2025. La empresa logró un 90.02% de puntualidad en sus llegadas. A nivel Latinoamérica, quedó en segundo lugar, detrás de Copa Airlines.

Además, es el segundo año consecutivo que Aeroméxico logra este reconocimiento, por lo que figura entre las pocas aerolíneas capaces de mantener sus niveles de puntualidad a lo largo del tiempo.

Según la calificadora, la puntualidad es un factor importante para un buen desempeño, ya que genera:

Fidelidad del pasajero

Reputación global de la aerolínea

Reducción de costos operativos

Mejor aprovechamiento de aeronaves y tripulación

De igual forma, este desempeño refleja que Aeroméxico tiene:

Inversión en infraestructura y planeación

Disciplina operativa

Liderazgo estratégico enfocado en confiabilidad

