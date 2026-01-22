Es oficial: éstos son los documentos para obtener la credencial del Servicio Universal de Salud

GENERANDO AUDIO...

El registro arrancará en los primeros días de marzo. Foto: @GobiernoMX

A partir del 2 de marzo y hasta el 31 de diciembre de 2026, el Gobierno de México iniciará el proceso nacional de credencialización del Servicio Universal de Salud, una identificación que permitirá a la población acceder a los servicios médicos públicos del país.

El registro aplicará para personas afiliadas o no a sistemas como:

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ( ISSSTE )

) IMSS Bienestar

Servicios de salud de las Fuerzas Armadas

Institutos Nacionales de Salud

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el objetivo es que todas las mexicanas y mexicanos queden registrados y credencializados, sin importar su sistema de derechohabiencia.

“Nuestro objetivo es que todas las mexicanas y mexicanos queden credencializados. Con esta credencial, a través de su QR, va a poder acceder, primero, al servicio de salud que le corresponde, y ahí va a venir de manera inmediata, su expediente médico que va a ser levantado, y que va a estar en una base de datos totalmente protegida, y toda la información referente a la persona. Esto es indispensable para que en su momento haya el intercambio entre los servicios de salud”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Cuáles son los documentos que se necesitan?

Para realizar el trámite, las autoridades informaron que los requisitos son distintos para menores y adultos, y deberán presentarse en original durante el registro.

Requisitos para menores de edad

Se deberá presentar:

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio

Identificación oficial y CURP del padre, madre o tutor

Los menores podrán acudir el mismo día que le corresponda a su tutor, de acuerdo con el calendario por apellido.

Requisitos para personas adultas

Los documentos solicitados son:

Identificación oficial con fotografía

CURP

Comprobante de domicilio

¿Para qué servirá la credencial?

La Credencial del Servicio Universal de Salud permitirá identificar de forma inmediata la derechohabiencia de cada persona y la unidad médica que le corresponde. Además, contará con un código QR que dará acceso al expediente médico electrónico, resguardado en una base de datos protegida.

Este expediente incluirá historial clínico, estudios, citas, recetas médicas y cambios de domicilio o institución, lo que facilitará el intercambio de información entre sistemas de salud y agilizará la atención médica.

¿Cómo será el registro y la entrega?

Durante el trámite se realizará:

Revisión de documentos

Firma de consentimiento

Registro de número de contacto

Toma de fotografía y huellas dactilares

Posteriormente, en un plazo aproximado de seis semanas, las personas recibirán una notificación por SMS o llamada del 079 para recoger su credencial física.

Fechas de inicio por estados

La credencialización comenzará:

2 de marzo en: Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

en: Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. 23 de marzo en: Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz.

