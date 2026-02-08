Sismo de magnitud 5.7 se siente en CDMX y estos estados

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images

Este domingo se reportó un sismo de magnitud 5.7, localizado a 19 kilómetros al noreste de Puerto Escondido, Oaxaca. El movimiento telúrico ocurrió el 8 de febrero de 2026, a las 15:42:10 horas, con latitud 15.98, longitud -96.94 y una profundidad de 10 kilómetros.

No se registran daños en Oaxaca

Continúan los recorridos de supervisión en las distintas regiones para descartar riesgos adicionales. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que no se registran daños mayores ni personas lesionadas por el sismo de magnitud 5.7 registrado este domingo a las 15:42 horas al noreste de Puerto Escondido.

Tras el movimiento telúrico, se activaron los protocolos de monitoreo y evaluación en coordinación con autoridades municipales y corporaciones de auxilio, con el objetivo de verificar posibles afectaciones a la población, infraestructura y servicios estratégicos. Continúan los recorridos de supervisión en las distintas regiones para descartar riesgos adicionales.