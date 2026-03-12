No es verdad: alertan por estafa de multas falsas por SMS; amenazan con embargar tu coche
Una nueva estafa con multas falsas circula en México mediante mensajes de texto (SMS) enviados a conductores. Los mensajes notifican supuestas multas y presionan para realizar un pago inmediato mediante enlaces externos, que en realidad llevan a páginas de pishing.
Los textos llegan desde números desconocidos y simulan ser avisos oficiales . En algunos casos advierten que la multa fue enviada a ejecución fiscal o que el conductor debe pagar de inmediato para evitar el embargo del vehículo.
El objetivo es generar urgencia o miedo para que las personas den clic en el enlace y realicen un pago en un sitio falso.
¿Qué es el phishing y cómo funciona en las multas falsas?
El phishing es una forma de fraude digital que consiste en suplantar la identidad de instituciones oficiales o empresas para engañar a los usuarios.
En el caso de las multas falsas por SMS, el proceso suele seguir este patrón:
- Se envía un mensaje que aparenta ser oficial.
- El texto incluye un enlace a una página web falsa.
- La víctima es presionada para pagar una supuesta multa o ingresar datos personales.
- Amenazas como “último aviso”, “cargos judiciales” o “ejecución fiscal”
- La información o el dinero termina en manos de los estafadores.
Los delincuentes aprovechan el miedo a sanciones o problemas legales para que las personas actúen rápidamente sin verificar la autenticidad del mensaje.
¿Cómo verificar multas y adeudos vehiculares de forma segura?
En México, los adeudos vehiculares son administrados por las secretarías de Finanzas o Movilidad de cada estado, por lo que cada entidad tiene su propio sistema de consulta.
En general, el procedimiento es:
- Ingresar al portal oficial de la Secretaría de Finanzas o Movilidad de tu estado.
- Buscar la sección “Consulta de adeudos vehiculares” o similar.
- Capturar el número de placas y, en algunos casos, el Número de Identificación Vehicular (NIV).
- Revisar el desglose de multas o pagos pendientes.
También es importante verificar que el sitio tenga dominio oficial “.gob.mx”, ya que esto ayuda a evitar fraudes.
Revisar los adeudos vehiculares ayuda a evitar recargos, facilita trámites como la venta del vehículo y previene problemas si existen infracciones acumuladas.
