México mantiene postura contra ataques en Medio Oriente y busca proteger a connacionales ante conflicto: canciller

GENERANDO AUDIO...

Juan Ramón de la Fuente, canciller. Foto: Cuartoscuro

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, reiteró que México mantiene su rechazo al uso de la fuerza y ataques en Medio Oriente, en medio de la guerra entre Israel y Estados Unidos contra Irán. Además, destacó que la prioridad de las autoridades mexicanas es lograr el regreso de los connacionales que estén en los países orientales en conflicto.

El canciller señaló que la postura del país se basa en principios constitucionales de política exterior, entre ellos la solución pacífica de las controversias y la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza.

“La postura de México ha estado muy bien definida desde el primer día que iniciaron las hostilidades en el Medio Oriente, y está sustentada en nuestros principios constitucionales dos de ellos, es que son fundamentales, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza y la solución pacífica de las controversias. Eso es lo que México plantea”, Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores

Protección y retorno de mexicanos, prioridad

El canciller subrayó que, mientras continúen las hostilidades en la región, la prioridad del Gobierno mexicano será proteger a los connacionales y facilitar su retorno seguro al país.

“Y, desde luego, mientras siga habiendo hostilidades en la región, la protección de nuestras y nuestros connacionales y facilitarles el retorno seguro a México esas son nuestras prioridades y van a seguir siendo”, Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores

Más de mil mexicanos evacuados

De acuerdo con la Cancillería mexicana, ante el conflicto en Medio Oriente se ha facilitado la evacuación de mil 154 residentes y turistas de México.

Los regresos de connacionales se han dado desde:

Emiratos Árabes Unidos

Israel

Líbano

Jordania

Qatar

Irán

Bahréin

Además, de acuerdo con las autoridades mexicanas, hasta el momento, no se han reportado daños a la integridad física de algún mexicano ante los constantes ataques en Medio Oriente que han afectado a varios países en la zona.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.