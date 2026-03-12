Semana Santa 2026: las carreteras más peligrosas de México y los riesgos que debes conocer

GENERANDO AUDIO...

En Semana Santa se recomienda a viajeros planear los trayectos. Foto: Cuartoscuro

Las vacaciones de Semana Santa 2026 en México comenzarán oficialmente el lunes 30 de marzo y concluirán el viernes 10 de abril, de acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), periodo en el que millones de personas viajarán por carretera, lo que incrementa el tránsito vehicular y eleva el riesgo de accidentes, robos, bloqueos y problemas climáticos en diversas autopistas del país.

En la práctica, los estudiantes dejarán de asistir a clases desde el viernes 27 de marzo, debido a la sesión del Consejo Técnico Escolar, por lo que, contando fines de semana, tendrán 17 días sin actividades escolares, lo que suele aumentar los viajes hacia destinos turísticos o reuniones familiares.

Carreteras más peligrosas de México por delitos

De acuerdo con registros del Reporte de Incidencia Delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, varias carreteras del país concentran el mayor número de denuncias por delitos.

Entre las rutas con mayor incidencia destacan:

Puebla – Córdoba

Autopista Matehuala – Monterrey

Morelia – Lázaro Cárdenas

México – Cuernavaca

Urracas – Matamoros – Reynosa

Querétaro – Irapuato

Toluca – México

La inseguridad en carreteras se mantiene como uno de los principales problemas para transportistas y automovilistas. Tan solo entre enero y octubre de 2025 se reportaron más de 5 mil 200 robos a transportistas, lo que equivale a unos 21 delitos al día.

Más del 80% de los robos con violencia a transportistas se concentran en el Estado de México y Puebla, seguidos por Michoacán y San Luis Potosí, mientras que 60% de los robos a automovilistas ocurre sin violencia.

Carreteras con mayor riesgo de accidentes

Además de la inseguridad, diversas carreteras también presentan altos niveles de accidentes automovilísticos, especialmente durante temporadas vacacionales.

Entre las vías identificadas con mayor riesgo se encuentran:

Puebla – Córdoba

Coatzacoalcos – Villahermosa

Tijuana – Los Cabos

Chetumal – Puerto Juárez

México – Cuernavaca

México – Querétaro

Querétaro – San Luis Potosí

Tejocotal – Tuxpan

Tapanatepec – Talismán

Pachuca – Tuxpan

México – Puebla

Entronque Morelos – Saltillo

El aumento del tránsito durante vacaciones incrementa la probabilidad de choques, percances por exceso de velocidad y fatiga de los conductores.

Horarios con mayor riesgo de delitos y accidentes

La Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV) identifica que existen franjas horarias con mayor incidencia delictiva y de accidentes en carreteras.

Los horarios de mayor riesgo son:

00:00 a 07:00 horas

07:00 a 12:00 horas

19:00 a 00:00 horas

Estos periodos suelen coincidir con cansancio de conductores, menor visibilidad y menor vigilancia policiaca.

Recomendaciones para viajar seguro en carretera

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ha difundido varias recomendaciones para disminuir riesgos al viajar por carretera:

Planear la ruta antes de salir

Usar cinturón de seguridad

No utilizar el celular al conducir

Respetar límites de velocidad

Revisar el estado mecánico del vehículo

Evitar manejar con cansancio y tomar descansos

También recordó que existen números de atención disponibles las 24 horas para emergencias en carretera:

911

CAPUFE 074

Guardia Nacional 088

Estas medidas buscan reducir accidentes y mejorar la seguridad vial durante periodos de alto tránsito como las vacaciones de Semana Santa.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.