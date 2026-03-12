Monreal confirma que Plan B de reforma electoral también implica cambio constitucional

GENERANDO AUDIO...

Reforma electoral no sólo implica cambios legales. Foto: Cuartoscuro

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, confirmó que el llamado Plan B en materia electoral impulsado desde el Ejecutivo también contempla reformas a la Constitución, y no únicamente cambios a leyes secundarias.

Al ser cuestionado sobre el alcance de la propuesta, el legislador fue enfático al señalar que el paquete que se analiza en San Lázaro tiene carácter constitucional.

“Sí, todas son reformas constitucionales… no estamos hablando de leyes secundarias en este momento”, afirmó.

Plan B electoral incluiría ajustes al sistema y gasto electoral

Además de los puntos adelantados previamente desde el Gobierno federal, Monreal adelantó que el proyecto podría ampliarse con nuevas medidas, entre ellas ajustes relacionados con el gasto del sistema electoral.

El coordinador morenista explicó que uno de los temas en discusión es la reducción de recursos destinados al aparato electoral, tanto a nivel federal como en los estados.

“También hay un tema de disminución de recursos para empleados electorales en la federación y en los estados”, comentó.

Consulta popular en materia electoral requeriría reforma constitucional

Otro de los elementos que se analizan dentro del Plan B es abrir la posibilidad de realizar consultas populares sobre temas electorales, algo que actualmente está prohibido por la Constitución.

Monreal explicó que el marco legal vigente impide someter a consulta ciudadana asuntos como materia electoral, impuestos o la reelección, entre otros.

Según detalló, la propuesta buscaría modificar esa restricción para permitir consultas en determinados casos, lo que necesariamente implicaría una reforma constitucional.

PT ve viable el Plan B, pero pide revisar puntos de fondo

Desde la bancada del Partido del Trabajo, su coordinador en San Lázaro, Reginaldo Sandoval, consideró que la iniciativa puede discutirse, aunque reconoció que todavía hay aspectos que deben revisarse.

“No lo veo tan mal, hay que trabajar algunas cosas que son de fondo”, señaló.

El legislador añadió que si existe voluntad política, los distintos grupos parlamentarios podrían alcanzar acuerdos en torno al proyecto.

Monreal responde a morenistas que se apartaron de la reforma anterior

Finalmente, Monreal también se refirió a los legisladores de Morena que votaron en contra o se ausentaron en la discusión de la reforma electoral previa, entre ellos la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero.

El coordinador parlamentario sostuvo que la militancia del partido es exigente con sus representantes.

“Nuestra militancia es dura, nuestra militancia exige congruencia y consecuencia”, afirmó.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.