La historia detrás del cumpleaños de “Don Goyo”, el volcán Popocatépetl

Foto: Cuartoscuro

Cada 12 de marzo, comunidades cercanas al Volcán Popocatépetl celebran el cumpleaños de “Don Goyo”, el nombre con el que cariñosamente se conoce a este imponente volcán ubicado entre Puebla, Morelos y el Estado de México.

Aunque se trata de un volcán con alrededor de 730 mil años de edad, la tradición popular le asignó esta fecha simbólica para rendirle homenaje. La celebración mezcla creencias prehispánicas, tradiciones comunitarias y elementos de la religión católica.

El origen del apodo “Don Goyo”

El nombre de “Don Goyo” proviene de una leyenda local transmitida por generaciones en comunidades cercanas al volcán Según el relato, un hombre llamado Gregorio Chino Popocatépetl se apareció a un poblador y le aseguró que él era el espíritu del volcán, encargado de advertir a la gente cuando el coloso pudiera entrar en actividad.

Con el tiempo, los habitantes comenzaron a llamarlo “Don Goyo”, un diminutivo cariñoso del nombre Gregorio, y lo adoptaron como una figura protectora vinculada a la montaña.

La fecha está relacionada con la celebración de San Gregorio Magno, que en algunas comunidades de Puebla se recuerda el 12 de marzo.

Con la llegada de la religión católica durante la época colonial, muchas tradiciones indígenas se fusionaron con celebraciones religiosas. Así, el día dedicado a San Gregorio se convirtió también en el “cumpleaños simbólico” del Popocatépetl.

Sin embargo, las ceremonias dedicadas al volcán tienen raíces mucho más antiguas, ya que desde tiempos prehispánicos los pueblos mesoamericanos acudían a la montaña para dejar ofrendas y pedir protección.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el nombre Popocatépetl proviene del náhuatl y significa “montaña que humea”, una referencia directa a su constante actividad volcánica.

¿Cómo se festeja el cumpleaños de “Don Goyo”?

Cada año, las comunidades cercanas organizan una celebración llena de rituales, música y ofrendas en honor al volcán.

Entre las principales actividades destacan:

Habitantes suben a las faldas del volcán para dejar flores, frutas, pan y pulque .

para dejar . Se realizan ceremonias para agradecer y pedir protección a “Don Goyo”.

a “Don Goyo”. Grupos interpretan música tradicional en su honor.

en su honor. Danzantes con trajes típicos realizan bailes rituales.

Estas celebraciones reflejan la profunda relación entre las comunidades y la naturaleza, donde el volcán es visto como un ser vivo que protege a los pueblos.

Un volcán activo y vigilado

El Popocatépetl, con 5 mil 426 metros sobre el nivel del mar, es el segundo volcán más alto de México y uno de los más activos.

Según datos del Gobierno de México, desde 1994 mantiene un episodio eruptivo que ha incluido emisiones de ceniza, gases y explosiones.

Entre los fenómenos volcánicos más peligrosos que puede generar están:

Fragmentos balísticos expulsados a gran velocidad

expulsados a gran velocidad Flujos piroclásticos de hasta 700 °C

de hasta 700 °C Lahares o corrientes de lodo volcánico

o corrientes de lodo volcánico Avalanchas de roca

Emisiones de ceniza y gases tóxicos

Por ello, las autoridades mantienen un radio de exclusión de 12 kilómetros alrededor del cráter, considerado la zona de mayor riesgo.

Los especialistas advierten que acercarse al cráter o rebasar esta zona de seguridad puede ser extremadamente peligroso, incluso en momentos en los que el volcán parece tranquilo.

Más que un volcán: un símbolo cultural

A lo largo de los siglos, el Popocatépetl ha sido protagonista de mitos, rituales y tradiciones del Altiplano Central.

Su figura también está ligada a una de las leyendas más conocidas de México: la historia de amor entre Popocatépetl y Iztaccíhuatl, que explica el origen de ambos volcanes.

Hoy, su imponente silueta domina el paisaje de ciudades, zonas arqueológicas y antiguos caminos que conectaban a los pueblos del Valle de México, Puebla y Morelos.

