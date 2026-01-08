Alertan por estafas de visas “garantizadas” para entrar al Reino Unido

GENERANDO AUDIO...

La cuenta oficial de la Embajada británica en México alertó en sus redes sociales sobre un tipo de estafa que se está popularizando a través de un mensaje de texto donde se solicitan datos personales. La dependencia advierte para que no caigas en la trampa y pide borrar el mensaje. Igualmente, autoridades migratorias del Reino Unido alertaron por fraudes relacionados con supuestas visas “garantizadas”, empleos inexistentes y trámites exprés para ingresar al país.

De acuerdo con la orientación oficial de UK Visas and Immigration (UKVI), los estafadores contactan a personas dentro y fuera del Reino Unido mediante llamadas, correos electrónicos, mensajes de texto y sitios web falsos para pedir dinero o información personal. El gobierno británico fue enfático: el Ministerio del Interior nunca se comunica para solicitar pagos ni datos personales, así como tampoco existen atajos ni visas garantizadas para trabajar, estudiar o viajar al Reino Unido.

UKVI detectó que los delincuentes suelen operar mediante:

Llamadas telefónicas en el Reino Unido y otros países

Sitios web que ofrecen servicios falsos, empleos o estudios en Reino Unido

Correos electrónicos o mensajes SMS que aparentan ser oficiales

En muchos casos utilizan lenguaje institucional, documentos falsificados y datos personales reales de las víctimas para generar confianza.

Los estafadores utilizan principalmente estos trucos para hacer caer a las víctimas:

Pueden conseguir fácilmente una visa del Reino Unido

Existe un problema grave con tu solicitud migratoria

Para convencer, suelen usar cartas falsas de oferta laboral, nombres y teléfonos apócrifos, e incluso información personal de quien recibe el contacto. El objetivo es obtener dinero o datos confidenciales.

Toma en cuenta estos tips para que no caigas en las estafas

Las direcciones auténticas del Ministerio del Interior tienen este formato:

nombre.apellido@homeoffice.gov.uk

Y las del Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo:

nombre.apellido@fcdo.gov.uk

xxxxxxxxx@fcdo.gov.uk

Recuerda que los pagos oficiales sólo se realizan en línea a través de los sitios de GOV.UK o sus socios autorizados, nunca por correo electrónico ni a cuentas personales.

Estas son las estafas detectadas

VISAS GARANTIZADAS PARA TRABAJO

Algunas páginas prometen trabajo en el Reino Unido y después exigen pagos por visas o “tasas”. El sistema migratorio británico no funciona así.

Un empleador legítimo nunca cobra por una visa y dirige a los solicitantes al sitio oficial del gobierno. UKVI no garantiza empleos.

Falsos funcionarios del Ministerio del Interior

Personas que se hacen pasar por autoridades migratorias pueden llamar o incluso acudir a domicilios para pedir dinero, bajo amenazas como deportación o cancelación de visa.

Las autoridades aclararon que ningún funcionario solicita pagos en persona, por teléfono o por correo electrónico.

Fraudes dirigidos a estudiantes y solicitantes

Algunos estafadores piden depósitos como “prueba de fondos”. Aunque el trámite exige demostrar solvencia económica, el gobierno británico nunca pide entregar dinero como parte del proceso.

Agentes y gestores falsos que consiguen visas

Prometen acelerar trámites o conseguir visas mediante documentos falsificados. UKVI advirtió que cuenta con métodos avanzados para detectar falsificaciones, lo que deriva en el rechazo automático de la solicitud.

Sitios web y correos falsos

Los sitios apócrifos imitan portales oficiales. Las páginas auténticas del gobierno británico siempre terminan en “.gov.uk”

En algunos casos, la dirección de correo parece oficial, pero al responder se envía a otra cuenta distinta.

No lo olvides: Mexicanos que van a Reino Unido necesitan ETA

No hay que olvidar que a partir de enero del año pasado, viajeros de 48 países, incluido México, que deseen visitar el Reino Unido, por turismo o cualquier otra razón que no requiera visa, deben obtener la autorización electrónica llamada ETA.

¿Qué es la ETA?

La ETA es un trámite sencillo y rápido que se realiza en línea. Los solicitantes pueden completar el formulario en aproximadamente 30 minutos y reciben una respuesta en un plazo máximo de tres días.

El costo de la ETA es de 10 libras esterlinas, equivalente a 241 pesos, y tiene una validez de dos años. Es importante destacar que la ETA está vinculada al pasaporte y que, en caso de cambio de pasaporte, se debe solicitar una nueva autorización.

