Alertan por falsos retenes en carreteras: así roban a automovilistas

GENERANDO AUDIO...

Falsos retenes en carreteras de México, éste es su modus operandi.Foto: Cuartoscuro

Usuarios de diversas carreteras del país han reportado la presencia de operativos y retenes falsos, donde delincuentes se hacen pasar por autoridades para cometer robos y extorsiones. Las denuncias incluyen el uso de equipo apócrifo, uniformes y vehículos con luces similares a los oficiales.

Falsos retenes en las diferentes carreteras del país

Miles de automovilistas y transportistas están expuestos a estos retenes falsos, donde su integridad está en riesgo, entre los estados que se han suscitado estos casos están:

Estado de México

Policías ministeriales del Estado de México, son exhibidos presuntamente extorsionando a un automovilista en el municipio de Nextlalpan. Al ser grabados, lo amenazaron y agredieron. El denunciante se percató que policías ministeriales estaban extorsionando a un automovilista. Tras la agresión, el hombre se subió a una plataforma para evitar ser alcanzado y comenzó a gritar por ayuda.

En Atlacomulco, se reportó que agentes sin identificación solicitaron el pase turístico a una pareja, amenazando con multas y arrastre al corralón por 11 mil pesos, llegando incluso a negociar pagos por transferencia bancaria.

Hidalgo

En el tramo de El Tejocotal, en la carretera México-Tuxpan, una familia alertó sobre el modus operandi de delincuentes que detienen a automovilistas, simulan revisiones y exigen dinero. Las autoridades recomiendan no detenerse ante retenes sospechosos, verificar la presencia de unidades oficiales identificadas.

Puebla

Los retenes falsos montados por delincuentes fuertemente armados no paran en diversas carreteras que atraviesan el estado de Puebla, para muestra el violento asalto captado por el sistema de videovigilancia de un tráiler, ocurrido en el tramo Cuacnopalan-Cuapiaxtla. La seguridad y los operativos con mayor énfasis, se encuentran en las carreteras: México-Puebla, Puebla-Veracruz, Cuapiaxtla-Cuacnopalan y Tlaxco-Tejocotal.

Autopista Puebla-Orizaba

Transportistas alertan sobre retenes falsos antes de la caseta de cobro de Esperanza, dirección a Veracruz. Los delincuentes utilizan estorbos para cegar a conductores y revisar mercancía antes de cometer el robo en carretera.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Nuevo León

En Nuevo León, el alcalde de Delicias, Jesús Valenciano García, reportó retenes falsos con carteles de la FGR que extorsionan a viajeros. En la autopista 85D, automovilistas denuncian que vehículos con luces parpadeantes simulan autoridad para obligarlos a detenerse y robarles.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.