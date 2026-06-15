No caigas: alertan por páginas que fingen ser del gobierno; así las detectas

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Páginas falsas fingen ser del gobierno federal. Foto: Getty.

Autoridades federales lanzaron una alerta para advertir a las personas sobre falsas páginas que dicen ser del gobierno, por lo que también dieron una serie de recomendaciones para detectarlas y no caer en fraudes o estafas.

Alerta por páginas falsas que aseguran ser del gobierno

Fue el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) el que lanzó una alerta para prevenir a la población de todo el país por páginas falsas que dicen ser del gobierno federal para llevar a cabo diferentes estafas.

Al respecto, señalaron que los ciberdelincuentes no dejan de suplantar dominios y sitios web oficiales, además de perfiles de instituciones en redes sociales, al mismo tiempo de falsificar documentos y supuestas rúbricas de titulares, crear correos electrónicos y cuentas de WhatsApp falsas sólo para realizar fraudes en contra de personas físicas, gobierno estatales y municipales, así como a instituciones educativas y organizaciones.

Por esto, piden a las personas verificar el dominio URL de las páginas web, pues los criminales utilizan dominios o nombres de sitios muy similares a los verdaderos, pero con la diferencia de que llevan extensiones como las siguientes: .info, .site y org.mx.

Además, el INDEP igual aseguró que los estafadores suplantan la identidad de servidores públicos, como la del titular de esta dependencia, tanto su nombre, como su rúbrica. De hecho, agregaron que hacen lo mismo con logotipos y fotos del portal oficial del instituto y de otras secretarías para “engañar con facilidad y así estafar a personas, organizaciones, dependencias de gobierno y empresas particulares”.

¿Cómo estafan a través de estas páginas falsas?

Las autoridades federales explican que con estas páginas, perfiles de redes sociales y cuentas de WhatsApp falsas hacen llegar documentos apócrifos donde incluyen los nombres de servidores públicos y la supuesta rúbrica del titular del INDEP.

Esto para ofrecer supuestas donaciones de bienes a cambio de dinero mediante depósitos o transferencias bancarias, al mismo tiempo que presionan a personas físicas y servidores públicos de diferentes municipalidades, para realizar el pago antes de vencer el plazo fijado por los mismos defraudadores y se pueda hacer la supuesta donación.

Han detectado 37 páginas falsas que según son del gobierno

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado informa que de enero a julio de 2026, ha detectado y reportado 37 páginas web falsas y tres en redes sociales, donde los delincuentes se hacen pasar por sitios oficiales con la única finalidad de hacer fraudes.

“Por esta razón, se reitera a todos los interesados en participar en cualquiera de las subastas del Instituto, que deberán hacerlo únicamente en el link subastas.indep.gob.mx y no caer en el engaño de ‘estafadores cibernéticos’, cuyos fraudes y sitios web falsos van en aumento”, indican. Y luego recuerdan que el INDEP no vende bienes a través de redes sociales o vía correo electrónico, no tiene intermediarios ni pide anticipos, “y que las diferentes subastas del Instituto son: a martillo, a sobre cerrado y en línea, todas ellas, son eventos públicos y transparentes”.

Recomendaciones en caso de detectar páginas falsas

Estas son las recomendaciones que hacen las autoridades si se detectan páginas falsas:

Reportarlas en redes sociales oficiales como Facebook, X o Instagram Denunciar ante la Fiscalía más cercana (consultar el listado en https://bit.ly/fiscalias para conocer a cuál se debe acudir) Revisar periódicamente el listado de páginas falsas que actualiza el INDEP cada mes en este sitio https://bit.ly/sitiosfalsos Compartir esta información en redes sociales para alertar a más personas

Igualmente, el instituto indica que si alguien fue víctima de un fraude, puede reportarlo a los siguientes correos institucionales: czaragoza@indep.gob.mx, omendozad@indep.gob.mx, mmontesdeocad@indep.gob.mx y atencionaclientes@indep.gob.mx

Y finalmente, recuerdan que los sitios oficiales del INDEP son: gob.mx/indep y subastas.indep.gob.mx además de que sus redes sociales, verificadas con una palomita azul, son estas: X: @IndepOficialMex; Facebook: @IndepOficialMex; Instagram: @indepoficialmex; YouTube: IndepOficialMex.

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